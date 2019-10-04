Вегетаріанська дієта може допомогти при артриті

168 Читать новость на русском
Користь вегетаріанської дієти
Користь вегетаріанської дієти / Unsplash

Ревматоїдний артрит – одне з найбільш поширених аутоімунних захворювань. Виявляється, рослинна дієта здатна викликати зміни в організмі, які полегшують симптоми при ревматоїдному артриті.

Зазвичай лікарі призначають цілий ряд препаратів та способів коригування способу життя, щоб полегшити симптоми хворих та знизити ризик їх інвалідності, повідомляє MedicalNewsToday.

Читайте також: Що таке глютен, яка його користь та шкода

Спеціалісти проаналізували останні дослідження, в яких вивчався вплив рослинної дієти на біологічні механізми, важливі при ревматоїдному артриті.

Експерти дійшли до висновку, що рослинна дієта зменшує запалення. Вже після 4 тижнів дієти, пацієнти помітили значне послаблення симптомів, включаючи біль у суглобах, скутість та набряк.

Чим корисне вегетаріанство, чим корисне веганство
Користь вегетаріанської дієти

Також автори огляду цитують дослідження 2015 року, яке показало, що учасники, які не вживали м'яса впродовж 2 місяців, мали менше запалення, ніж ті, хто харчувався продуктами тваринного походження та з високим вмістом жирів.

Варто зазначити, що при ревматоїдному артриті надмірна вага значно ускладнює симптоматику. Згідно з даними дослідження 2018 року, люди, які скинули 5 кілограмів, втричі покращували свої симптоми.

Автори огляду пояснюють, що вегетаріанські та веганські дієти допомагають людям схуднути більш ніж будь-які інші види дієти. А ще вони сприяють хорошій роботі кишківника, адже в рослинах багато клітковини. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
День вчителя 2019: дата та традиції святкування
сьогодні
13242
Теги: Здоров'я Здорове харчування Новини Здоров'я Дієти дослідження Лікування Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
26 вересня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 10507
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
24 вересня 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 6055
Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
24 вересня 16:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 4546
Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
23 вересня 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
Олександр Бевза 2296
Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
20 вересня 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
Анастасія Кушпіт 1124
Новини
Більше новин
Залиште відгук