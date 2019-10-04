Вегетаріанська дієта може допомогти при артриті

Ревматоїдний артрит – одне з найбільш поширених аутоімунних захворювань. Виявляється, рослинна дієта здатна викликати зміни в організмі, які полегшують симптоми при ревматоїдному артриті.

Зазвичай лікарі призначають цілий ряд препаратів та способів коригування способу життя, щоб полегшити симптоми хворих та знизити ризик їх інвалідності, повідомляє MedicalNewsToday.

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Спеціалісти проаналізували останні дослідження, в яких вивчався вплив рослинної дієти на біологічні механізми, важливі при ревматоїдному артриті.

Експерти дійшли до висновку, що рослинна дієта зменшує запалення. Вже після 4 тижнів дієти, пацієнти помітили значне послаблення симптомів, включаючи біль у суглобах, скутість та набряк.



Користь вегетаріанської дієти

Також автори огляду цитують дослідження 2015 року, яке показало, що учасники, які не вживали м'яса впродовж 2 місяців, мали менше запалення, ніж ті, хто харчувався продуктами тваринного походження та з високим вмістом жирів.

Варто зазначити, що при ревматоїдному артриті надмірна вага значно ускладнює симптоматику. Згідно з даними дослідження 2018 року, люди, які скинули 5 кілограмів, втричі покращували свої симптоми.

Автори огляду пояснюють, що вегетаріанські та веганські дієти допомагають людям схуднути більш ніж будь-які інші види дієти. А ще вони сприяють хорошій роботі кишківника, адже в рослинах багато клітковини.

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