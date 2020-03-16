Величезні штрафи та суворі обмеження: українець розповів, як Чехія бореться з коронавірусом

Чехія стала четвертою європейською державою, де діятиме суворий режим пересування громадян. Через пандемію коронавірусу на всій території країни оголосили карантин. Які обмежувальні заходи ввели та як на них реагують місцеві мешканці – читайте далі.

Про ситуацію у країні в прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Настоящее время" Іван Гребенюк, який живе у Празі.

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За його словами, на Староміській площі міста, одному з найпопулярніших місць серед туристів, майже немає людей. "Я потрапив сюди вперше за час карантину. Що мене вразило – майже абсолютна тиша. Ще десь місяць тому було дуже багато туристів, зокрема з Китаю", – зазначив українець.

Він підкреслив, що напередодні в Чехії ввели надзвичайний стан. А це дозволяє владі абсолютно законно вводити різні обмежувальні заходи. Якщо, наприклад, раніше ще працювали кафе та ресторани, можна було гуляти містом, то з 16 березня влада рекомендує не виходити на вулиці.



Центральні вулиці Праги – майже безлюдні / Скріншот з відео

"Єдине, що дозволяють – ходити на роботу або в магазини. Тут працюють лише продуктові магазини та аптеки, решта все зачинене. Звісно, страждає трішки бізнес. Власники кафе та ресторанів втрачають гроші. Але більшість намагається з розумінням поставитися до ситуації", – запевнив Гребенюк.

Довідка! Уряд Чехії визначив чіткий перелік, у якому прописано, куди можна ходити в період карантину: на роботу; у гості до родини чи близьких; в магазин за продуктами, побутовою хімією, кормом для тварин; до аптек, банків, пошти та АЗС; для допомоги іншим людям; у невідкладних ситуаціях – до державних установ.

Українець також розповів: якщо людина виходить на вулицю без нагальної потреби, поліцейські можуть абсолютно правомірно розвернути її назад та "завести за руку додому".

За порушення карантину, якщо в людини є симптоми коронавірусу, а вона виходить на вулицю, передбачений штраф – 3 мільйони крон. Курс майже однаковий з гривнею. Можете уявити, що це за сума. Або ж – 12 років позбавлення волі,

– зазначив журналіст.

Він додав, що про такі заходи боротьби з порушниками напередодні під час спеціальної пресконференції оголосив прем'єр-міністр країни. "Це доволі суттєва сума. Люди, мабуть, таки дослухалися до цих закликів. Адже сьогодні Прага справді дуже сильно пустує", – наголосив Гребенюк.

Українець також розповів, як у Празі реагують на карантинні заходи: "Це доволі незвично, але потрохи всі призвичаюються. Звідси дуже близько до Італії, де люблять відпочивати чехи. А там ситуація зараз плачевна. Тож влада, коли вводить обмеження, апелює й до ситуації в інших країнах".

Що відомо про коронавірус в Італії? Серед всіх європейських країн саме Італія найбільше постраждала від спалаху коронавірусу. За офіційними даними, держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом його поширення. Станом на 16 березня у країні зафіксовано 24 747 випадків захворювання, понад 1000 осіб померли. Італія стала першою країною у світі, яка через коронавірус ввела обмеження на території усієї країни.

Крім цього, журналіст описав одну з ситуацій у столиці. Хоча кафе та ресторани зачинили, але вікна на самовиніс продовжили працювати. На вихідних під ними збиралося чимало людей, їх кількість інколи сягала навіть 40. Влада звернула на це увагу. Тепер поліція має право підходити і рекомендувати людям не скупчуватися, адже у іншому випадку – знову ж таки застосовуватимуть штрафи.

За словами Гребенюка, транспорт у столиці Чехії працює у звичному режимі, але ним користується дуже мало людей. "Коли я добирався на роботу, у вагоні метро був лише я та ще одна людина в іншому його кінці", – розповів він.

Кілька годин тому вийшла нова норма: від 17 березня всі, хто користуватимуться транспортом обов'язково повинні одягати маски або принаймні прикриватися шарфом,

– зазначив українець.

"У ВООЗ заявляли, що це не надто захищає. Краще носити таку маску людям, які має симптоми вірусу. Але маємо такі правила. Єдина проблема – їх поки що немає де купити. Будемо бачити, як це все працюватиме", – підсумував він.

Зверніть увагу! Робота несертифікованих служб таксі (як, наприклад, Uber) у Чехії також заборонена. Причина полягає у тому, що в Празі хворий на коронавірус водій Uber возив пасажирів: через це довелося ізолювати 90 людей.

Коронавірусом в Чехії: яка ситуація

Перші випадки зараження коронавірусом у Чехії зафіксували 1 березня.

Вже 10 березня заборонили усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі масові заходи, зупинили роботу навчальних закладів.

Надзвичайний стан ввели у країні з 12 березня: вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби заборонили.

Кордони для іноземців закриті з 13 березня.

У Чехії станом на початок 16 березня відомо про 231 випадок інфікування коронавірусом.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу