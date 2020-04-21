Великдень, технічна помилка та відпочинок для устаткування: чому області не подали дані МОЗ

У МОЗ пояснили, чому 7 областей не подали даних про нові випадки коронавірусу за 19 квітня. Очільник відомства Максим Степанов заявив, що причин кілька – це свята, технічна помилка та необхідність дати відпочити лабораторному устаткуванню.

Усі лабораторії в усіх областях працювали у звичайному режимі. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у Києві, інформує 24 канал.

До теми Коронавірус в Україні 21 квітня: на COVID-19 захворіли 6125 людей

Ці нулі були пов'язані з тим, що на Великдень багато людей не звертались до лікарів щодо тестування саме методом ПЛР. Цю ситуацію ми підтвердили також тим, що на гарячу лінію МОЗ не було також ніяких повідомлень щодо відмови у здійсненні ПЛР,

– зазначив Степанов.

Також у Чернівецькій області було зроблено 48 досліджень ПЛР, 17 підтверджених випадків, – повідомив міністр. Вони увійшли у звітність, але трапилась технічна помилка. У Вінницькій області, зазначили у МОЗ, необхідно було дати відпочити лабораторному устаткуванню.

Нагадаємо, що даних за 19 квітня не надали Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області.

Станом на 21 квітня в Україні на коронавірус захворіли 6125 людей. На жаль, 161 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою, одужали вже 367 людей.