Великдень в Італії: українська медсестра розповіла про ситуацію з COVID-19

Християни західного обряду, серед яких – мешканці Італії, нещодавно відзначали Великдень. Водночас суворі обмежувальні заходи через COVID-19 в країні продовжили до 3 травня. Як пройшло свято в умовах карантину – читайте далі.

Впродовж свят майже всі італійці перебували вдома. Адже законом передбачені чималі штрафи та покарання за порушення карантину. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла Ірина Устіянич, медсестра приватної лікарні міста Брешіа.

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Вона розповіла, що священник парафії, до якої вона належить, у великодню п'ятницю проводив Хресну дорогу.

"Йшов він з хрестом, біля нього – лише мер міста, який репрезентував громаду. Вдвох вони ходили вулицями, зупинялися, молилися", – зазначила українка.

Ситуацію сприймають дуже серйозно. Всі чітко розуміють, що є небезпека і єдиний спосіб захистися – залишатися вдома, не гуртуватися. Звісно, порушники є. Проте штрафи та покарання мають вагомий вплив,

– наголосила Устіянич.

"Спрацьовує людська свідомість, бо цифри надзвичайно великі та страшні, як інфікованих, так і загиблих. Люди розуміють, що зараз – не час дотримуватися традиції, а треба змінювати своє життя та звички", – підкреслила вона.

Довідка. Станом на 16 квітня в Італії кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу збільшилася на 3786 і досягла 168 941. Одужати від коронавірусу вдалося 40 164 хворим. Від початку епідемії в Італії померли понад 22 тисячі людей.

За словами українки, якщо хтось без вагомої причини їде кудись машиною чи йде пішки, його зупиняє поліція та виписує штраф в розмірі від 400 до 3000 євро. Також передбачена кримінальна відповідальність, якщо в людини є підозра на COVID-19, а вона виходить на вулицю.

"Звісно, конституційних прав потрібно дотримуватися. Так, всім дещо врізали свободу, є обмеження. Але люди повинні розуміти, що ситуація справді неординарна. На жаль, мусимо дотримуватись таких правил", – додала Устіянич.

Українка вважає: хто хоче помолитися та має щиру віру в серці, може зробити це й вдома. Не обов'язково йти до церкви та дотримуватися традицій. "Посвятити паску можна просто з молитвою, цього буде достатньо. Хто є над нами, той зрозуміє", – переконана вона.



Як посвятити великодній кошик в умовах карантину / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! 24 канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві – посилання тут.