Великобританія виділяє 4 мільйони фунтів на реформу охорони здоров'я України

Велика Британія виділяє на реалізацію програми з реформи охорони здоров'я України 4 мільйони фунтів стерлінгів до березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба посольства України у Великобританії на офіційній сторінці в твіттері.

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У такий спосіб Британія підтримує реформу охорони здоров’я за допомогою проєкту, який фінансує спільно з USAID Ukraine. Також у публікації йдеться про візит посла Мелінди Сіммонс до Центру первинної допомоги в Києві з метою дізнатись про сучасний стан реформ.

"Проєкт має на меті допомогти Україні побудувати прозору, підзвітну та ефективну систему охорони здоров'я. Британія виділяє на реалізацію програми £4 мільйони до березня 2021 року", – йдеться у джерелі.

Британія підтримує реформу охорони здоров’я за допомогою проекту, який фінансує спільно з @USAIDUkraine. Проект має на меті допомогти Україні побудувати прозору, підзвітну та ефективну систему охорони здоров'я. виділяє на реалізацію програми £4 мільйони до березня 2021 року. — UK in Ukraine (@UKinUkraine) 15 січня 2020 р.

Що відомо про продовження медичної реформи?

1 квітня 2020 року в Україні має настати найскладніший етап медичної реформи – це реформа вторинної, третинної ланки. Другий етап медичної реформи має розпочатися у 2020 році. Він передбачає гарантоване безплатне медобслуговування для пацієнтів на вторинній ланці медичної системи, тобто вузькими спеціалістами. Важливі зміни також мають відбутись у лікарнях: ремонти, модернізація обладнання, комп’ютеризація. Зміни ці обов’язкові, інакше медзаклад не отримає фінансування від Національної служби здоров’я.

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