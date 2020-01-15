24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Великобританія виділяє 4 мільйони фунтів на реформу охорони здоров'я України

252 Читать новость на русском
Великобританія виділяє 4 мільйони фунтів на реформу охорони здоров'я України / Unsplash

Велика Британія виділяє на реалізацію програми з реформи охорони здоров'я України 4 мільйони фунтів стерлінгів до березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба посольства України у Великобританії на офіційній сторінці в твіттері.

Читайте також :В Дніпрі жінка з рідкісним захворюванням народила здорову дитину

У такий спосіб Британія підтримує реформу охорони здоров’я за допомогою проєкту, який фінансує спільно з USAID Ukraine. Також у публікації йдеться про візит посла Мелінди Сіммонс до Центру первинної допомоги в Києві з метою дізнатись про сучасний стан реформ.

"Проєкт має на меті допомогти Україні побудувати прозору, підзвітну та ефективну систему охорони здоров'я. Британія виділяє на реалізацію програми £4 мільйони до березня 2021 року", – йдеться у джерелі.

 

Що відомо про продовження медичної реформи?

1 квітня 2020 року в Україні має настати найскладніший етап медичної реформи – це реформа вторинної, третинної ланки. Другий етап медичної реформи має розпочатися у 2020 році. Він передбачає гарантоване безплатне медобслуговування для пацієнтів на вторинній ланці медичної системи, тобто вузькими спеціалістами. Важливі зміни також мають відбутись у лікарнях: ремонти, модернізація обладнання, комп’ютеризація. Зміни ці обов’язкові, інакше медзаклад не отримає фінансування від Національної служби здоров’я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
сьогодні
15236
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Медична реформа Велика Британія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
14 січня 17:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 14192
14 січня 16:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 14420
14 січня 08:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 6427
13 січня 22:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 33608
11 січня 11:41 Всесвітній день "дякую": чому важливо дякувати собі та іншим
Анастасія Кушпіт 2367
Новини
Більше новин
Залиште відгук