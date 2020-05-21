У Великобританії обіцяють вакцину проти COVID-19 за три місяці
Британська фармацевтична компанія AstraZeneca стверджує, що зможе зробити першу партію 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу вже у вересні.
Управління перспективних досліджень і розробок в області біомедицини США (BARDA) виділило компанії понад 1 мільярд доларів на розробку вакцини, пише Bloomberg.
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Таким чином AstraZeneca отримала можливість виробити 1 мільярд доз.
Зазначається, що Оксфордська вакцина є однією з найперспективніших у світі, і AstraZeneca заявляє, перші 30 мільйонів доз ліків будуть готові вже у вересні. До кінця року в компанії планують виготовити 100 мільйонів доз.
На першому етапі вакцина буде доступна тільки британцям. При цьому в компанії заявили, що працюють над тим, аби "забезпечити широке і справедливе постачання вакцини по всьому світу без прибутку під час пандемії".
BARDA також надала фінансування французькому фармацевтичному гіганту Sanofi. Вакцина, розроблена компанією, ймовірно, піде в першу чергу американцям. Через це компанію розкритикував французький уряд.
Найуспішніші розробки вакцини
Компанія Moderna оголосила, що перейшла до другої фази клінічних випробувань, що передбачає тестування на 600 добровольцях.
BioNTech разом з фармацевтичним гігантом Pfizer теж отримали дозвіл на проведення першої та другої фаз клінічних випробувань, які пройдуть в Німеччині. Її протестують на 360 добровольцях.
Китайська компанія CanSino Biologics проводить другу фазу клінічних досліджень ще з квітня 2020 року, в дослідженні беруть участь 500 добровольців.
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