Великодні та травневі свята: Супрун порадила, як безпечно провести вихідні

Під час травневих свят усім людям хочеться гарно відпочити. Але щоб вихідні видалися і справді приємними, потрібно провести їх безпечно, уникнувши наслідків переїдання і надмірного вживання алкоголю.

Щоб вберегтися від відчуття важкості, печії та переїдання в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун радить дотримуватися таких правил.

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Як безпечно та здорово провести вихідні

1. Пийте достатньо води

Це допоможе пришвидшити проходження залишків продуктів травлення через травну систему.

2. Вживайте більше клітковини

Зокрема: цільнозернові продукти, фрукти, овочі, горіхи, насіння, соя та боби.

3. Обмежте у вживанні жирної їжі

Її складніше перетравити, тому виникає печія та біль у шлунку. Замість смаженого м’яса їжте більше нежирного м'яса та риби.

4. Не приймайте препарати для покращення травлення

Навіть якщо ви відчуваєте важкість, то ферментні препарати не врятують від наслідків переїдання.

5. Їжте менше

Якими б смачними не були страви – подумайте про наслідки та їжте менше. І не покладайтеся на силу таблеток.

Якщо будете вживати алкоголь

• Знайте – не існує безпечної дози. Тому у будь-якому випадку ви ризикуєте своїм здоров’ям.

• Споживаючи алкоголь, робіть це свідомо. Закушування без міри від сп’яніння не врятує. Як і активоване вугілля.

• Якщо вирішили випити алкоголь, то обирайте червоне вино. Воно містить речовину ресвератрол, яка корисна для здоров’я серця та судин.

• Запивайте алкоголь водою, а не газованими напоями. І не варто пити спиртне на голодний шлунок.

• Не сідайте за кермо, якщо випили чогось міцного.

Якщо зібралися на природу

1. Пам’ятайте, про кліщів

Уляна Супрун “ Ці невеликі створіння можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Захиститись від кліщів допоможе одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла ”.

2. Будьте обережними зі зміями

Через тепло знижується активність змій, вони стають малорухливими та млявими, тому людям простіше випадково натрапити на плазуна. Уважно перевіряйте місце пікніка.

3. Дбайте про безпеку продуктів

Не зберігайте сирі продукти з готовими, мийте ретельно руки, овочі та фрукти. Будьте особливо обережними з тістечками, молочними продуктами та яйцями — їх краще взагалі не брати з собою на природу.

4. Подбайте про захист від сонця

Намагайтеся більше часу проводити в тіні, вдягніть капелюх або панамку. Використовуйте сонцезахисні окуляри і сонцезахисний засіб широкого спектра дії із SPF 15 та вище, в залежності від погодних умов.

5. Безпечно розпалюйте вогонь

Не розпалюйте багаття на вугіллі, що залишилось від попереднього вогню. Не спалюйте пластиковий посуд. Оптимальне місце для багаття — мангал, очищений від попелу. Після пікніка не забудьте пересвідчитися, що загасили полум’я. Неконтрольоване багаття на природі може спричинити дуже сумні наслідки для екосистеми та вашого здоров’я.

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