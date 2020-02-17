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Велику кількість статевих партнерів пов'язують з підвищеним ризиком раку

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Як секс пов'язаний з раком / unsplash.com

Дослідники вважають, що у тих людей, які впродовж життя мають понад 10 статевих партнерів, збільшений ризик виникнення раку та інших супутніх захворювань.

Фахівці вивчили дані про 2537 чоловіків і 3185 жінок з Великобританії, середній вік яких становив 64 роки, пише BMJ Sexual & Reproductive Health.

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Близько 28% чоловіків поділилися, що на момент опитування у них було від 0 до 1 партнера, у 29% 2-4 партнери, у 20% 5-9, а ще у 22% – понад 10 осіб. У жінок аналогічні показники в такому ж порядку склали 41%, 35%, 16% і близько 8%.

Як і у жінок, так і у чоловіків, велика кількість статевих партнерів була пов'язана з відсутністю постійного статевого партнера. Важливо, що більшість учасників дослідження з цієї категорії частіше курили та вживали алкогольні напої. 

Тим часом у жінок з найбільшою кількістю статевих партнерів, ризики раку були підвищені до 91% у порівнянні з тими, які мали статевий досвід не більше ніж з однією людиною.

У тих жінок, що мали більше ніж 5 партнерів, ймовірність виникнення хронічних захворювань була 64%.

Натомість ризик виникнення раку у чоловіків, які мали понад 10 партнерів, становив 69%. А у тих, які мали 2-4 партнери – 57%.

Вчені вважають, що причина зростання ризику розвитку раку та інших хвороб може бути пов'язана саме з інфекціями, які передаються статевим шляхом. Зазначимо, що тяга до алкоголю та куріння теж відіграє певну роль.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина дослідження Секс
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