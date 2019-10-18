Вейп та електронні цигарки викликають рак: нові дослідження

Вчені з Університету Нью-Йорка вивчили вплив вейпінгу на живі організми та з'ясували, що він може викликати рак легенів.

Дослідження проводилося на мишах і поки не доводить, що електронні сигарети можуть привести до подібних наслідків у людей. Однак це перший подібний аналіз, в якому простежується зв'язок вейпінгу та онкологічних захворювань, пише NBC.

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Як проводили дослідження?

Дослідження проводилося за підтримки Національного інституту здоров'я США. Протягом 54 тижнів вчені впливали на сорок мишей паром від електронних сигарет з нікотином. Кількість пару була приблизно такою ж, яку людина споживає за три-шість років вейпінгу.



Вейп не такий безпечний як вважалося раніше

Результати дослідження

В результаті у 22,5% з них розвинувся рак легенів, а у 57,5% – передракові ураження сечового міхура. При цьому двадцять мишей піддавалися впливу пару без нікотину, і в жодної з них не з'явилося онкологічних захворювань.

У дослідження були обмеження: по-перше, миші вдихали пар не так глибоко, як це зазвичай роблять люди; а по-друге, експеримент проводився на тварин з вищою ймовірністю розвитку раку. Проте вчені схиляються до того, що електронні сигарети можуть виявитися настільки ж шкідливими й для людей. Водночас вони прогнозують, що для ретельного вивчення впливу вейпінгу на людський організм буде потрібно не одне десятиліття.

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