Вейп все ж таки небезпечний: дослідження

Дослідники з США виявили, що у шанувальників електронних сигарет підвищується ризик розвитку депресії і інфаркту.

Співробітники Школи медицини Канзаського університету вивчили вплив вейпів на організм людини – випарників рідини. Виявилося, що в порівнянні з некурящими людьми, вейпери ризикують захворіти ішемічною хворобою серця, а також отримати інфаркт і депресію, повідомляє "EurekАlert!".

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У своїй роботі вчені спиралися на дані Національного дослідження стану здоров'я, в яких за останні роки взяли участь майже 100 тисяч жителів США.



Вейп збільшує ризик депресії

У вейперів ризик розвитку ішемічної хвороби серця підвищується на 25%, а ризик розвитку інфаркту – на 34%. При цьому небезпека виникнення депресії у шанувальників електронних випарників підвищується на 55%, в порівнянні з некурящими людьми.

Таким чином за допомогою свого дослідження вчені вирішили спростувати міф про "нешкідливості" електронних сигарет і вейпів.

Раніше експеримент, проведений Public Health England, показав, що використання електронних систем на 95% менш шкідливе для здоров'я у порівнянні зі звичайними сигаретами.

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