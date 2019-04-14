Ви здивуєтеся: назвали секрет міцного шлюбу

601 Читать новость на русском
Який секрет міцного шлюбу
Який секрет міцного шлюбу / niagaravintagewinetours.com

Виявляється, що на міцність шлюбу не впливає кількість сексуальних партнерів, робота чи характер. Вчені зазначають: для цього вам потрібно зробити вибір між сімейним щастям та здоровим способом життя.

Дослідники з Брістольського університету проаналізували біологічні дані 47 тисяч пар, пише NewScientist.

Читайте також: Чому чоловік не хоче сексу та що робити жінці

І виявилося, що найміцнішими шлюбами серед усіх пар можуть похвалитися любителі випити.

Генетики дійшли висновку, що у тих чоловіків та жінок, хто п'є, частіше зустрічаються різні варіанти гена ADH1B. Генетична ідентичність означає, що пристрасть до алкоголю провокує або окремий ген, або групу генів, зміни в яких мають пряме відношення до зловживання алкоголем.

Цей же ген впливає і на вибір супутника життя. У двох людей, які полюбляють випити, генетичні набори будуть приблизно однаковими, що підвищує їх шанси на "побутову" сумісність.

via GIPHY

А от людям з алкоголізмом вжитися з іншими людьми, які мають порушення гену ADH1B, дуже складно.

Але якщо одружуються людина, яка схильна до алкоголю з людиною без схильності, то у здорової людини з часом виникає ця схильність.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Порошенко прийде 19 квітня на "Олімпійський" на дебати із Зеленським лише за однієї умови
сьогодні
5274
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Алкоголь Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
13 квітня 20:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 8235
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
11 квітня 08:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
9854
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
9 квітня 10:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 9583
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
5 квітня 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 966
МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
3 квітня 11:01 МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
Євгенія Мазур 1578
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук