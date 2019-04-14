Ви здивуєтеся: назвали секрет міцного шлюбу

Виявляється, що на міцність шлюбу не впливає кількість сексуальних партнерів, робота чи характер. Вчені зазначають: для цього вам потрібно зробити вибір між сімейним щастям та здоровим способом життя.

Дослідники з Брістольського університету проаналізували біологічні дані 47 тисяч пар, пише NewScientist.

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І виявилося, що найміцнішими шлюбами серед усіх пар можуть похвалитися любителі випити.

Генетики дійшли висновку, що у тих чоловіків та жінок, хто п'є, частіше зустрічаються різні варіанти гена ADH1B. Генетична ідентичність означає, що пристрасть до алкоголю провокує або окремий ген, або групу генів, зміни в яких мають пряме відношення до зловживання алкоголем.

Цей же ген впливає і на вибір супутника життя. У двох людей, які полюбляють випити, генетичні набори будуть приблизно однаковими, що підвищує їх шанси на "побутову" сумісність.

А от людям з алкоголізмом вжитися з іншими людьми, які мають порушення гену ADH1B, дуже складно.

Але якщо одружуються людина, яка схильна до алкоголю з людиною без схильності, то у здорової людини з часом виникає ця схильність.

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