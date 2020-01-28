Віагра може допомогти уникнути кесаревого розтину

Діюча речовина віагри під назвою силденафіл пройшла другу фазу клінічних випробувань. Вчені вважають, що препарат може допомогти породіллям зменшити ймовірність кесаревого розтину.

Силденафіл розширює судини плаценти, тим самим підсилюючи приплив крові до плоду. Це знижує ймовірність того, що жінці знадобиться кесареве у тому випадку, якщо дитина почне відчувати нестачу кисню, пише American Journal of Obstetrics and Gynecology.

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Під час пологів, скорочення матки знижує інтенсивність потоку крові через плаценту. Тому у випадку довгих пологів, часто доводиться робити кесарів розтин. Вчені з Квінслендського університету підсилили кровопостачання плоду за допомогою силденафілу і виявили, що він ефективно діє на судини органів малого таза та нормально розвинену плаценту.

У дослідженні взяло участь 300 жінок, у яких не було жодних відхилень під час вагітності. Половині з них під час пологів дали по 1-3 таблетці силденафілу, а другій половині плацебо. Разом з цим, вчені стежили за серцебиттям плоду, адже нерегулярні скорочення могли означати нестачу кисню.

Серед тих, кому дали препарат, екстрений кесарів розтин призначали на 51% рідше, й разом з тим у їх майбутніх дітей реєстрували на 43% менше випадків нерегулярних серцевих скорочень.

Силденафіл не викликав побічних ефектів. Натомість його концентрація у пуповинній крові становила в середньому 3,6% від материнської, тобто застосування цих ліків під час пологів навряд завдасть шкоди дитині. Втім фахівці наголошують на тому, що дія даного препарату на породіль та їхніх дітей не вивчена достатньо.

Окрім того, дослідження з використанням силденафілу поки що припинені. Річ у тім, що у Голландії після дослідів з силденафілом померли 11 дітей. Варто зазначити, що тоді вивчався не вплив діючої речовини віагри на кровотік в плаценту, а як він діє на майбутніх дітей з серйозними затримками внутрішньоутробного розвитку.

Фахівці планують провести третю фазу клінічних випробувань силденафілу, у якій повинні взяти участь близько 3000 вагітних.

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