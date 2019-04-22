Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
В Україні вже оприлюднили остаточні результати Національного екзит-полу, згідно з якими перемагає Володимир Зеленський. За нього свій голос віддали 73,17% голосів, а за Петра Порошенка – 24,5%. Через результати у деяких людей може підвищуватися рівень тривожності та стресу.
Це виникає через те, що кожен виборець хоче перемогти. Тобто, виборець часто сприймає поразку та виграш кандидата, так, наче він сам програв/виграв. Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповіла практичний психолог Галина Гурак та політолог Богдан Петренко.
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У випадку програшу вашого кандидата, важливо:
- Звернутися до власної свідомості і розставити чіткі пріоритети, зрозуміти, що важливіше: власне психічне здоров’я чи програш кандидата?
- Зрозумійте, що кожен кандидат, хоча й переживатиме через свій програш, проте, матиме фінансову можливість "залікувати біль" у дорогого психотерапевта, за бокалом хорошого вина чи на віддаленому пляжі Канарських островів. Яким з цих пунктів в разі "болючого програшу" зможете скористатися ви особисто, аби "стало краще"? – риторичне питання.
- Спробуйте знайти + у тому кандидатові, який переміг;
- Знайте, що цей "програш" має свої часові рамки. Через 5 років – матимете шанс на реванш.
Щоб не розчаруватись – не зачаровуйтесь
Як не розчаруватися в кандидаті після виграшу?
Рецепт простий: не хочете розчаруватись у президенті, – не очаровуйтесь ним. І ніхто не вирішуватиме ваших проблем, крім вас самих. Зрозуміло, що порада утопічна, але будьте раціональними. Порівнюйте не з тим, на що сподіваєтесь, а з тим, від чого стартували.
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Остаточні результати Національного екзит-полу
Якою була явка на під час другого туру президентських виборів
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