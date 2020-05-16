Від COVID-19 помер працівник UA: Рівне, ще п'ятеро людей хворі
У Рівному від коронавірусу помер один з шести співробітників корпункту. Це перша в Україні смерть від COVID-19 серед працівників ЗМІ.
Микола Теремок працював інженером на UA: Рівне 25 років. Про його смерть повідомили на сайті телеканалу.
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Чоловіка госпіталізували у міську лікарню. До 15 травня його стан не був важким.
На UA: Рівне Микола Теремок працював 25 років. Завжди був відповідальним фахівцем, привітним колегою, хорошою доброзичливою людиною і прекрасним сім'янином,
– мовиться у повідомленні.
Зазначається, що з 12 травня всі працівники рівненської філії Суспільного перейшли на дистанційний режим роботи через підтвердження випадків захворювання COVID-19 у шести працівників.
Менеджерка філії Людмила Хома заявила, що після підтвердження перших випадків інфікування, у приміщенні провели повну дезінфекцію. Водночас всіх співробітників перевели на дистанційну роботу.
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Станом на 16 травня, у Рівненській області виявили 1104 випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них 347 людей одужали, але 24 людини померли.
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Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Теремка.