Від коронавірусу помер барон закарпатських ромів, у нього 60 онуків
На Закарпатті від коронавірусної хвороби помер барон ромів Микола Богар. Чоловіку було 62 роки, у нього 12 дітей та 60 онуків. Крім того, чоловік займався політичною діяльністю – був головою районного осередку партії Олега Ляшка.
Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Мирослав Горват.
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Микола Йосипович Богар помер від коронавірусу. Щирі співчуттям рідним і близьким. Царство Небесне,
– написав Лозовий.
Микола Богар проживав у Підвиноградові Закарпатської області. Він помер у віці 62 років. За словами депутата, чоловік помер від коронавірусу.
Відомо, що у Богара є 12 дітей – семеро синів і п'ятеро доньок, а також 60 онуків та 12 правнуків.
Актуально! Станом на ранок 14 квітня у Закарпатській області підтвердили 791 випадок коронавірусної хвороби.
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