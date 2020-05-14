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Від коронавірусу помер барон закарпатських ромів, у нього 60 онуків

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Помер Микола Богар – ромський барон
Помер Микола Богар – ромський барон / pershij.com.ua

На Закарпатті від коронавірусної хвороби помер барон ромів Микола Богар. Чоловіку було 62 роки, у нього 12 дітей та 60 онуків. Крім того, чоловік займався політичною діяльністю – був головою районного осередку партії Олега Ляшка.

Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Мирослав Горват.

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Микола Йосипович Богар помер від коронавірусу. Щирі співчуттям рідним і близьким. Царство Небесне,
– написав Лозовий.

Микола Богар проживав у Підвиноградові Закарпатської області. Він помер у віці 62 років. За словами депутата, чоловік помер від коронавірусу.

Відомо, що у Богара є 12 дітей – семеро синів і п'ятеро доньок, а також 60 онуків та 12 правнуків.

Актуально! Станом на ранок 14 квітня у Закарпатській області підтвердили 791 випадок коронавірусної хвороби.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Жертви Новини Закарпаття Коронавірус в Україні
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