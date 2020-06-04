Міністерстві охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики спрогнозували, що від коронавірусу помре понад 800 медиків, а перехворіє кожен п'ятий українець.

Відповідний документ опублікував народний депутат від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, пише 24 канал.

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За словами Гончаренка відповідний прогноз представила міністерка соціальної політики Марина Лазебна на засіданні бюджетного комітету.

Так, Міністерство Соціальної політики України посилаючись на Міністерство охорони здоров'я спрогнозували розрахунки додаткових витрат щодо страхових виплат медичним працівникам, які інфікуються COVID-19 під час виконання службових обов'язків та загинуть від цього.

Загалом, прогноз дуже песимістичний, адже там передбачено аж 844 (!) летальні випадки. А всього захворіє на коронавірусну хворобу 33 480 медиків, тобто кожен п'ятий український медик,

– наголосив Гончаренко.

Гончаренко додав, що такий державний прогноз "виглядає катастрофічним, таких цифр немає ніде у світі".

Яка ситуація з коронавірусом сьогодні За минулу добу в Україні виявили 588 випадків коронавірусної хвороби. Що є рекордним показником. Таким чином кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії зросла до 25 411 людей.