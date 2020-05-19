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Від коронавірусу у Великій Британії померла 42-річна українка

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Смерть українки в Британії
Смерть українки в Британії / Unsplash

У Великій Британії померла інфікована коронавірусом громадянка України. Нині українські дипломати допомагають родичам повернути тіло жінки на Батьківщину.

У графстві Суррей, а саме у місті Чертсі, померла інфікована коронавірусом українка, повідомляє Укрінформ.

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Це вже друга смерть громадянина України на території Великої Британії. Відомо, що вона трапилася 17 травня – померла жінка 1978 року народження.

Втім, посольство України в Британії отримало інформацію про її смерть лише 19 числа.

Тепер посольство допомагає родичам з оформленням необхідних документів та організувати репатріацію тіла. 

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії,
– сказав директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

До слова, впродовж останнього часу МЗС України не повідомляло про те, що на території Британії від коронавірусу лікується хоча б один українець. 

 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: МЗС України Жертви Велика Британія Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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