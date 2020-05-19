Від коронавірусу у Великій Британії померла 42-річна українка
У Великій Британії померла інфікована коронавірусом громадянка України. Нині українські дипломати допомагають родичам повернути тіло жінки на Батьківщину.
У графстві Суррей, а саме у місті Чертсі, померла інфікована коронавірусом українка, повідомляє Укрінформ.
До теми Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС
Це вже друга смерть громадянина України на території Великої Британії. Відомо, що вона трапилася 17 травня – померла жінка 1978 року народження.
Втім, посольство України в Британії отримало інформацію про її смерть лише 19 числа.
Тепер посольство допомагає родичам з оформленням необхідних документів та організувати репатріацію тіла.
Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії,
– сказав директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
До слова, впродовж останнього часу МЗС України не повідомляло про те, що на території Британії від коронавірусу лікується хоча б один українець.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.