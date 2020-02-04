Від анорексії померла 19-річна дівчина: перед смертю її вага була 29 кілограмів

На Прикарпатті від анорексії померла студентка. При зрості 168 сантиметрів дівчина важила лише 29 кілограмів.

19-річна студентка до останнього відмовлялась від лікування та їжі, повідомляє ТСН.

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Батьки привезли хвору доньку в одну зі спеціалізованих лікарень в Київській області. Стан дівчини був критичним. Лікарі одразу попередили, що при такому стані виживають одиниці.

19-річна студентка прожила в лікарні два тижні, навіть змогла набрати кілька кілограмів. Але процеси в організмі, які були викликані наджорсткою дієтою, були незворотні. Лікарям врятувати дівчину не вдалось.

19-річна дівчина померла від анорексії на Прикарпатті – відео:

Анорексія – що це? Анорексія – це хвороба, яка характеризується різким зниженням ваги. Як і більшість неврологічних розладів, анорексія розвивається поступово, відтак, на ранніх етапах її можна зупинити. Та якщо її вчасно не вилікувати, наслідки можуть призвести до смерті.

Фізичні симптоми анорексії:

втрата ваги;

слабкість, швидка стомлюваність;

безсоння;

часті запаморочення, аж до втрати свідомості;

ламкість і випадання волосся;

сухість шкіри;

нігті блакитного кольору, часто з білими цятками;

почастішали запори і болі в животі;

припинення менструації у дівчат;

нетерпимість до холоду;

знижений кров'яний тиск;

руйнування зубів через регулярних спроб викликати блювоту.

Емоційні та поведінкові симптоми анорексії: