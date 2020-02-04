Від анорексії померла 19-річна дівчина: перед смертю її вага була 29 кілограмів
На Прикарпатті від анорексії померла студентка. При зрості 168 сантиметрів дівчина важила лише 29 кілограмів.
19-річна студентка до останнього відмовлялась від лікування та їжі, повідомляє ТСН.
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Батьки привезли хвору доньку в одну зі спеціалізованих лікарень в Київській області. Стан дівчини був критичним. Лікарі одразу попередили, що при такому стані виживають одиниці.
19-річна студентка прожила в лікарні два тижні, навіть змогла набрати кілька кілограмів. Але процеси в організмі, які були викликані наджорсткою дієтою, були незворотні. Лікарям врятувати дівчину не вдалось.
19-річна дівчина померла від анорексії на Прикарпатті – відео:
Анорексія – що це?
Анорексія – це хвороба, яка характеризується різким зниженням ваги. Як і більшість неврологічних розладів, анорексія розвивається поступово, відтак, на ранніх етапах її можна зупинити. Та якщо її вчасно не вилікувати, наслідки можуть призвести до смерті.
Фізичні симптоми анорексії:
- втрата ваги;
- слабкість, швидка стомлюваність;
- безсоння;
- часті запаморочення, аж до втрати свідомості;
- ламкість і випадання волосся;
- сухість шкіри;
- нігті блакитного кольору, часто з білими цятками;
- почастішали запори і болі в животі;
- припинення менструації у дівчат;
- нетерпимість до холоду;
- знижений кров'яний тиск;
- руйнування зубів через регулярних спроб викликати блювоту.
Емоційні та поведінкові симптоми анорексії:
- Людина постійно пропускає прийоми їжі, аргументуючи тим, що у неї немає бажання їсти.
- Занадто суворий контроль калорій. Раціон становлять переважно знежирені або низькокалорійні продукти.
- Брехня про кількість з’їденої їжі.
- Людина також може відчувати такі симптоми як пригнічений настрій, дратівливість, втрачається інтерес до сексу.
- Незадоволення власною зовнішністю, скарги на заяву вагу або неможливість її позбутися.
- Прагнення розділити порцію їжі з кимось.
- Бажання носити мішкуватий або багатошаровий одяг, щоб приховати недоліки фігури.
- Страх перед тим, як стати на ваги в громадському місці (у спортзалі, на прийомі у лікаря).
- Відмова від їжі в громадських місцях, оскільки у кафе і ресторанах складно проконтролювати калорійність їжі. Крім того, не так просто викликати блювоту, якщо людина підсіла на цей спосіб позбавлення від "зайвих" калорій.
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