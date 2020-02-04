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Від анорексії померла 19-річна дівчина: перед смертю її вага була 29 кілограмів

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В Україні померла 19-річна дівчина від анорексії / tricurioso.com

На Прикарпатті від анорексії померла студентка. При зрості 168 сантиметрів дівчина важила лише 29 кілограмів.

19-річна студентка до останнього відмовлялась від лікування та їжі, повідомляє ТСН.

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Батьки привезли хвору доньку в одну зі спеціалізованих лікарень в Київській області. Стан дівчини був критичним. Лікарі одразу попередили, що при такому стані виживають одиниці.

19-річна студентка прожила в лікарні два тижні, навіть змогла набрати кілька кілограмів. Але процеси в організмі, які були викликані наджорсткою дієтою, були незворотні. Лікарям врятувати дівчину не вдалось.

19-річна дівчина померла від анорексії на Прикарпатті – відео:

 
Анорексія – що це?
Анорексія – це хвороба, яка характеризується різким зниженням ваги. Як і більшість неврологічних розладів, анорексія розвивається поступово, відтак, на ранніх етапах її можна зупинити. Та якщо її вчасно не вилікувати, наслідки можуть призвести до смерті.

Фізичні симптоми анорексії:

  • втрата ваги;
  • слабкість, швидка стомлюваність;
  • безсоння;
  • часті запаморочення, аж до втрати свідомості;
  • ламкість і випадання волосся;
  • сухість шкіри;
  • нігті блакитного кольору, часто з білими цятками;
  • почастішали запори і болі в животі;
  • припинення менструації у дівчат;
  • нетерпимість до холоду;
  • знижений кров'яний тиск;
  • руйнування зубів через регулярних спроб викликати блювоту.

Емоційні та поведінкові симптоми анорексії:

  • Людина постійно пропускає прийоми їжі, аргументуючи тим, що у неї немає бажання їсти.
  • Занадто суворий контроль калорій. Раціон становлять переважно знежирені або низькокалорійні продукти.
  • Брехня про кількість з’їденої їжі.
  • Людина також може відчувати такі симптоми як пригнічений настрій, дратівливість, втрачається інтерес до сексу.
  • Незадоволення власною зовнішністю, скарги на заяву вагу або неможливість її позбутися.
  • Прагнення розділити порцію їжі з кимось.
  • Бажання носити мішкуватий або багатошаровий одяг, щоб приховати недоліки фігури.
  • Страх перед тим, як стати на ваги в громадському місці (у спортзалі, на прийомі у лікаря).
  • Відмова від їжі в громадських місцях, оскільки у кафе і ресторанах складно проконтролювати калорійність їжі. Крім того, не так просто викликати блювоту, якщо людина підсіла на цей спосіб позбавлення від "зайвих" калорій.
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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування Психологія Дієти
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