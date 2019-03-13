Від чого залежить сексуальний потяг
Всі чули про поняття "лібідо". Але, що це таке, і від чого залежить лібідо? Люди часто плутають лібідо з потенцією, але це абсолютно різні речі. Потенція – це фізичний прояв готовність чоловіка до статевого контакту. А лібідо – це сексуальне бажання, збудження, пристрасть, яке виникає у мозку.
Після народження дитини в організмі жінки зростає гормон пролактин, який серйозно знижує лібідо, через що у пари часто виникають проблеми з сексом, розповіла андролог Ольга Малініна.
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Впливають на лібідо індивідуальні особливості: антропологічні особливості людини, кліматичні умови, обмін речовин. Недаві дослідження показали цікаву статистику: невисокі і худі мають сильніше сексуальне бажання, ніж високі і повнотілі люди.
Те ж саме і з кліматом – тепло підвищує лібідо, а прохолодний клімат знижує. Вік також сприяє підвищенню лібідо, адже з роками приходить досвід.
Холодний клімат зменшує лібідо
Також сексуальність безпосередньо залежить від того, що ви їсте. Для підвищення лібідо сексологи радять їсти овочі, зелень (селера, петрушку, кріп), фрукти, рис, макарони з твердих сортів пшениці і пити червоне сухе вино.
Також важливо захищати свою психіку від впливу зовнішніх подразників. Адже дуже часто до зниження лібідо призводять такі причини:
- Часті стреси;
- Конфліктні ситуації;
- Перевтома;
- Безсоння;
- Надмірні навантаження (розумові, фізичні);
- Депресія;
- Невпевненість у своїх силах;
- Невдалий перший сексуальний досвід.
Якщо ви помітили різке зниження лібідо, варто звернутися до лікаря, це може бути симптомом грмональних збоїв і хвороб.
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