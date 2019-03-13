Від чого залежить сексуальний потяг

Всі чули про поняття "лібідо". Але, що це таке, і від чого залежить лібідо? Люди часто плутають лібідо з потенцією, але це абсолютно різні речі. Потенція – це фізичний прояв готовність чоловіка до статевого контакту. А лібідо – це сексуальне бажання, збудження, пристрасть, яке виникає у мозку.

Після народження дитини в організмі жінки зростає гормон пролактин, який серйозно знижує лібідо, через що у пари часто виникають проблеми з сексом, розповіла андролог Ольга Малініна.

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Впливають на лібідо індивідуальні особливості: антропологічні особливості людини, кліматичні умови, обмін речовин. Недаві дослідження показали цікаву статистику: невисокі і худі мають сильніше сексуальне бажання, ніж високі і повнотілі люди.

Те ж саме і з кліматом – тепло підвищує лібідо, а прохолодний клімат знижує. Вік також сприяє підвищенню лібідо, адже з роками приходить досвід.



Холодний клімат зменшує лібідо

Також сексуальність безпосередньо залежить від того, що ви їсте. Для підвищення лібідо сексологи радять їсти овочі, зелень (селера, петрушку, кріп), фрукти, рис, макарони з твердих сортів пшениці і пити червоне сухе вино.

Також важливо захищати свою психіку від впливу зовнішніх подразників. Адже дуже часто до зниження лібідо призводять такі причини:

Часті стреси;

Конфліктні ситуації;

Перевтома;

Безсоння;

Надмірні навантаження (розумові, фізичні);

Депресія;

Невпевненість у своїх силах;

Невдалий перший сексуальний досвід.

Якщо ви помітили різке зниження лібідо, варто звернутися до лікаря, це може бути симптомом грмональних збоїв і хвороб.

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