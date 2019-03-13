Від чого залежить сексуальний потяг

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Від чого залежить лібідо
Від чого залежить лібідо

Всі чули про поняття "лібідо". Але, що це таке, і від чого залежить лібідо? Люди часто плутають лібідо з потенцією, але це абсолютно різні речі. Потенція – це фізичний прояв готовність чоловіка до статевого контакту. А лібідо – це сексуальне бажання, збудження, пристрасть, яке виникає у мозку.

Після народження дитини в організмі жінки зростає гормон пролактин, який серйозно знижує лібідо, через що у пари часто виникають проблеми з сексом, розповіла андролог Ольга Малініна.

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Впливають на лібідо індивідуальні особливості: антропологічні особливості людини, кліматичні умови, обмін речовин. Недаві дослідження показали цікаву статистику: невисокі і худі мають сильніше сексуальне бажання, ніж високі і повнотілі люди.

Те ж саме і з кліматом – тепло підвищує лібідо, а прохолодний клімат знижує. Вік також сприяє підвищенню лібідо, адже з роками приходить досвід.

Холодний клімат зменшує лібідо
Холодний клімат зменшує лібідо

Також сексуальність безпосередньо залежить від того, що ви їсте. Для підвищення лібідо сексологи радять їсти овочі, зелень (селера, петрушку, кріп), фрукти, рис, макарони з твердих сортів пшениці і пити червоне сухе вино.

Також важливо захищати свою психіку від впливу зовнішніх подразників. Адже дуже часто до зниження лібідо призводять такі причини:

  • Часті стреси;
  • Конфліктні ситуації;
  • Перевтома;
  • Безсоння;
  • Надмірні навантаження (розумові, фізичні);
  • Депресія;
  • Невпевненість у своїх силах;
  • Невдалий перший сексуальний досвід.

 Якщо ви помітили різке зниження лібідо, варто звернутися до лікаря, це може бути симптомом грмональних збоїв і хвороб.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс Чоловіче здоров’я Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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