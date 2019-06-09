Від чого залежить сила сексуального потягу

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Як формується статеве бажання
Як формується статеве бажання / pixabay.com

Значущість сексу для людини визначається біологічними особливостями, так званою, статевою конституцією, або статевим темпераментом   певні антропометричні й фізіологічні показники, що визначають ступінь статевого потягу.

Статева конституція дається людині від народження і не змінюється, пояснив сексолог Олексій Вілков.

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На біологічні особливості накладається характерологічні риси, що створюють унікальні особистості, позитивне або негативне ставлення до себе й оточення, успішне сприйняття себе і своїх можливостей, або позиціювання з формуванням негативного сексуального сценарію.

 
Лікар-сексолог Олексій Вілков
“Негативний сексуальний сценарій не означає наявність слабкої статевої конституції. Практика знає багато прикладів, коли сильні тілом чоловіки не могли реалізувати свій потенціал і занурювалися в безодню самозадоволення і порнозалежність”.

Багато в чому прояв сексуальності залежить від сприйняття свого тіла, як ми любимо себе, приймаємо або відкидаємо, цінуємо або соромимося тілесності, показуємо або ховаємо її. 

На становлення сексуального сценарію впливає перший сексуальний досвід, який має колосальне значення для майбутнього розвитку. Психологічні травми, нещасна любов, фізичне насильство блокують сексуальність, впливаючи на майбутні відносини.

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Величезне значення мають батьківські установки – стиль виховання в їжакових рукавицях, жорстке або розбещене, пуританське або демократичне. Зустрічаються випадки, коли батьки й зовсім уникають розмов з дітьми на "заборонені" теми, підсовують їм розумні книжки, а діти вчаться на вулицях у просунутих однолітків, отримуючи сумнівну і перекручену інформацію.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія Секс
Джерело: Здоров'я 24
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