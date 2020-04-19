Від COVID-19 одужав мер Монастириська, де зафіксували спалах хвороби

На Тернопільщині від коронавірусу одужав міський голова Монастириська, де зафіксований спалах COVID-19 – Андрій Старух.

Повторний аналіз на COVID-19 показав у нього негативний результат. Про це Андрій Старух повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він також подякував усім медпрацівникам, які попри навантаження та небезпеку, надавали допомогу кожному хворому.

Дякую сімейному лікарю, працівникам баклабораторії, працівникам лікарні та поліклініки, всім медичним працівникам. Увесь цей час ви, незважаючи на неймовірні навантаження, на небезпеку, яку несе covid-19, знаходили можливість надати допомогу кожному хворому,

– написав мер Монастириська у фейсбуці.

Що відомо про хворобу мера Монастириська