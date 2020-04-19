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Від COVID-19 одужав мер Монастириська, де зафіксували спалах хвороби

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Андрій Старух одужав від коронавірусу / Фейсбук мера Монастириська

На Тернопільщині від коронавірусу одужав міський голова Монастириська, де зафіксований спалах COVID-19 – Андрій Старух.

Повторний аналіз на COVID-19 показав у нього негативний результат. Про це Андрій Старух повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він також подякував усім медпрацівникам, які попри навантаження та небезпеку, надавали допомогу кожному хворому. 

Дякую сімейному лікарю, працівникам баклабораторії, працівникам лікарні та поліклініки, всім медичним працівникам. Увесь цей час ви, незважаючи на неймовірні навантаження, на небезпеку, яку несе covid-19, знаходили можливість надати допомогу кожному хворому,
– написав мер Монастириська у фейсбуці.

Що відомо про хворобу мера Монастириська

  • Міський голова Монастириська підхопив коронавірус, про це стало відомо 31 березня. Заступник головного лікаря порадив меру перевіритися, коли той привіз у лікарню захисні костюми. Лікар пояснив це ти, що мер мав багато контактів. Також відомо, що Старух допомагав хоронити померлого від СOVID-19, адже це відмовилися робити ритуальні служби.
  • Після виявлення коронавірусу мер самоізолювався. Родина та заступник також пройшли тести, ніхто не захворів.
  • Спочатку симптомів у Старуха майже не було: невеликий кашель, який у нього був і раніше. Через тиждень було виявлено занижену температуру.
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Тернопіль Здоров'я Здорове життя
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