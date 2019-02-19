Від депресії може врятувати назальний спрей

Американська компанія Johnson & Johnson створила назальний спрей для лікування клінічної депресії у пацієнтів з суїцидальними нахилами.

Незалежна експертна рада Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA) вже рекомендувала зареєструвати ліки на території країни, пише NDCNews.

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Діюча речовина розробки – ескетамін (esketamine), сильніша форма кетаміну.

Кетамін – що це? Його широко застосовували для анестезії. Він також поширений як наркотик у клубній субкультурі. Це один з небагатьох легальних наркотиків, який можна придбати в аптеці.



Побічними ефектами є підняття артеріального тиску на 20% – 30%, що зумовлює його використання у випадку масивної кровотечі.

В кінці 2017 року компанія Johnson & Johnson завершила клінічні дослідження III фази. У них взяли участь понад 1,7 тисячі людей.

Під час засідання консультативної групи представники компанії розповіли про результати досліджень. З п'яти серій експериментів позитивний результат показали тільки дві.

Депресія – симптоми симптоми • пригнічення;

• втрата інтересу;

• неможливість відчувати радість;

• зменшення життєвої енергії, пасивність;

• тривога;

• сонливість або безсоння;

• низька концентрація;

• втрата апетиту;

• низька самооцінка;

• відчуття провини чи відчаю;

• думки про самогубство.

До того ж, пацієнти, які брали ескетамін, повідомили про незначне поліпшення в порівнянні з учасниками контрольної групи, які брали плацебо.

Група FDA більшістю голосів рекомендувала схвалити препарат. Інші члени не були в захваті від розробки, оскільки вона спричиняла побічні ефекти – тимчасові галюцинації і порушення роботи свідомості.

Остаточно схвалять препарат чи ні 4 березня.

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