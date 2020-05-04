Від коронавірусу можуть померти 100 тисяч американців, – Трамп

Американський президента Дональд Трамп змінив свій прогноз щодо смертності від коронавірусу в США. Тепер він припускає, що COVID-19 може забрати життя близько 100 тисяч американців.

Минулого місяця Трамп наголошував, що очікує близько 60 тисяч смертей в США від коронавірусу. Про це повідомляє Fox News.

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Ми втратимо від 75 – 80 до 100 тисяч людей,

– сказав президент США, назвавши цю ситуацію "жахливою".

Дональд Трамп також вважає, що без рішучих дій його адміністрації США втратили б від двох до п'яти мільйонів американців, як мінімум.

Він також неодноразово назвав спалах коронавірусу "чумою". Водночас президент США впевнений, що рано чи пізно хвороба відступить.

Американський лідер відзначив, що загалом підтримує зусилля губернаторів з подолання кризи, заявивши, що в кожному штаті буде свій підхід щодо запуску економіки.

Зверніть увагу! США очолюють список країн за кількістю випадків коронавірусу. В країні зафіксували вже майже 1,2 мільйона хворих на COVID-19. Понад 68 тисяч американців померли. Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.



Втрати США у конфліктах VS COVID-19 / Інфографіка 24 каналу