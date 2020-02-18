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Від коронавірусу помер керівник лікарні у китайському Ухані

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В Ухані від коронавірусу помер директор лікарні / korrespondent.net

Директор однієї з лікарень китайського міста Ухань Лю Цхімін помер від коронавірусу. Смерть зафіксували вранці 18 лютого.

Про жертву коронавірусу Covid-19 інформує комісія з охорони здоров'я міста Ухань, пише СNN.

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Лю був нейрохірургом. Він став першим директором лікарні, який помер через епідемію коронавірусу, яка розпочалася в Ухані наприкінці 2019 року.

Зверніть увагу! Раніше помер лікар Лі Веньян. Він одним із перших попереджав своїх колег про спалах нового коронавірусу, але наразився на опір місцевої влади.

Останні новини про коронавірус:

  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.
  • Станом на 18 лютого від китайського коронавірусу померли 1 873 людини. Загальна кількість інфікованих – до 73 тисяч 335 осіб по всьому світу. За статистикою, 9% хворих помирають.
  • За межами материкового Китаю зафіксували 4 смерті від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції.
  • Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

коронавірус
Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Жертви Коронавірус 2020 Китай Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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