Від коронавірусу помер керівник лікарні у китайському Ухані

Директор однієї з лікарень китайського міста Ухань Лю Цхімін помер від коронавірусу. Смерть зафіксували вранці 18 лютого.

Про жертву коронавірусу Covid-19 інформує комісія з охорони здоров'я міста Ухань, пише СNN.

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Лю був нейрохірургом. Він став першим директором лікарні, який помер через епідемію коронавірусу, яка розпочалася в Ухані наприкінці 2019 року.

Зверніть увагу! Раніше помер лікар Лі Веньян. Він одним із перших попереджав своїх колег про спалах нового коронавірусу, але наразився на опір місцевої влади.

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Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Станом на 18 лютого від китайського коронавірусу померли 1 873 людини. Загальна кількість інфікованих – до 73 тисяч 335 осіб по всьому світу. За статистикою, 9% хворих помирають.

Загальна кількість по всьому світу. За статистикою, 9% хворих помирають. За межами материкового Китаю зафіксували 4 смерті від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції.

Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.



Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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