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Від коронавірусу помер перший німець: це сталось на популярному курорті у Єгипті

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Німець помер від коронавірусу у Єгипті / EPA

Від коронавірусу вперше помер громадянин Німеччини. Мовиться про 60-річного чоловіка, який помер у Єгипті, на популярному курорті у Хургаді.

За інформацією єгипетської влади, німець кілька днів тому приїхав у Хурграду з Луксора. Загалом він перебував у Єгипті тиждень. Про це повідомляє DW.

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Чоловіка відправили у місцеву лікарню із симптомами лихоманки 6 березня. Наступного дня тест на коронавірус показав позитивний результат. 

Наразі єгипетська влада намагається встановити із ким контактував померлий громадянин Німеччини.

Що відомо про коронавірус у Німеччині

  • У Німеччині кількість заражених коронавірусом перевалила за 1000. 
  • Міністерство охорони здоров'я Німеччини закликало скасувати усі масштабні заходи за участю понад тисячу осіб.
  • Регіон Саксонія-Ангальт залишається єдиною федеральною землею, куди інфекція поки не проникла.

Чим загрожує поширення коронавірусу в Африці?У Єгипті зараження коронавірусом підтверджено у 48 осіб. Поодинокі випадки зафіксовані у ще кількох африканських державах. Підтверджені випадки були зафіксовані в Алжирі, Нігерії, Марокко та Сенегалі. Однак фахівці вважають дуже високим ризик стрімкого поширення інфекції на континенті через слабкі системи охорони здоров'я.

Також небезпечними є досить тісні торгівельні відносини країн Африки з Китаєм, звідки почалося поширення коронавірусу.

Коронавірус поширюється у світі: останні новини

  • Станом на 8 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 643 людини. Загальна кількість інфікованих – 107 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 60 тисяч людей.
  • Covid-19 вийшов за межі Китаю, де його вперше зафіксували. Тепер хворі на коронавірус є у більше як 100 країнах світу.
  • 3 березня в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією.
  • Нині не існує вакцини від коронавірусу. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: Туристичний бізнес Коронавірус Covid-19 Єгипет Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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