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Від коронавірусу помер ще один монах Києво-Печерської лаври

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Помер монах Никодим з Києво-Печерської лаври / ua.discover.net.ua

Від коронавірусу помер ще один священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату. З життя пішов монах Києво-Печерської лаври Никодим.

У пресслужбі УПЦ МП зазначили, що монах Никодим нещодавно прийшов до Києво-Печерської лаври з Почаївської лаври.

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Разом з тим, в УПЦ МП заявили про те, що шість монахів та послушників одужали від коронавірусу та вже повернулися у лавру.

Їх поселили спеціальному корпусі, який підготували служби епіднагляду. У пресслужбі зазначили, що за їхнім здоров'ям спостерігатимуть лікарі. 

Що відомо про спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі

У лаврі виявили вже близько 100 випадків зараження коронавірусом. Відомо, що серед хворих є й одіозний настоятель Павло, більш відомий як "Паша мерседес".

Напередодні повідомляли про те, що у лаврі померли двоє монахів: архімандрит Нектарій та ієродиякон Наум.

У зв'язку зі спалахом, приміщення монастиря зачинили на карантин та направили туди бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.

Нагадаємо, що ще зовсім нещодавно у лаврі нехтували протиепідеміологічними заходами та вказівками влади. Від початку карантину, священнослужителі закликали людей ігнорувати карантин та обійматися.


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Релігія УПЦ МП Новини Києва Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Жертви Києво-Печерська лавра
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