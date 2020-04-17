Від коронавірусу помер ще один монах Києво-Печерської лаври

Від коронавірусу помер ще один священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату. З життя пішов монах Києво-Печерської лаври Никодим.

У пресслужбі УПЦ МП зазначили, що монах Никодим нещодавно прийшов до Києво-Печерської лаври з Почаївської лаври.

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Разом з тим, в УПЦ МП заявили про те, що шість монахів та послушників одужали від коронавірусу та вже повернулися у лавру.

Їх поселили спеціальному корпусі, який підготували служби епіднагляду. У пресслужбі зазначили, що за їхнім здоров'ям спостерігатимуть лікарі.

Що відомо про спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі

У лаврі виявили вже близько 100 випадків зараження коронавірусом. Відомо, що серед хворих є й одіозний настоятель Павло, більш відомий як "Паша мерседес".

Напередодні повідомляли про те, що у лаврі померли двоє монахів: архімандрит Нектарій та ієродиякон Наум.

У зв'язку зі спалахом, приміщення монастиря зачинили на карантин та направили туди бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.

Нагадаємо, що ще зовсім нещодавно у лаврі нехтували протиепідеміологічними заходами та вказівками влади. Від початку карантину, священнослужителі закликали людей ігнорувати карантин та обійматися.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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