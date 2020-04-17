Від коронавірусу помер ще один монах Києво-Печерської лаври
Від коронавірусу помер ще один священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату. З життя пішов монах Києво-Печерської лаври Никодим.
У пресслужбі УПЦ МП зазначили, що монах Никодим нещодавно прийшов до Києво-Печерської лаври з Почаївської лаври.
До теми МОЗ назвало церкви, які стали осередками коронавірусу в Україні
Разом з тим, в УПЦ МП заявили про те, що шість монахів та послушників одужали від коронавірусу та вже повернулися у лавру.
Їх поселили спеціальному корпусі, який підготували служби епіднагляду. У пресслужбі зазначили, що за їхнім здоров'ям спостерігатимуть лікарі.
Що відомо про спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі
У лаврі виявили вже близько 100 випадків зараження коронавірусом. Відомо, що серед хворих є й одіозний настоятель Павло, більш відомий як "Паша мерседес".
Напередодні повідомляли про те, що у лаврі померли двоє монахів: архімандрит Нектарій та ієродиякон Наум.
У зв'язку зі спалахом, приміщення монастиря зачинили на карантин та направили туди бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.
Нагадаємо, що ще зовсім нещодавно у лаврі нехтували протиепідеміологічними заходами та вказівками влади. Від початку карантину, священнослужителі закликали людей ігнорувати карантин та обійматися.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус COVID-2019 в Китаї: кількість жертв більша, ніж вважали досісьогодні , 11:52
-
Коронавірус у Німеччині: захворюваність пішла на спадсьогодні , 10:48
-
Скільки коштує зробити ПЛР-тест на коронавірус в Україні: інфографікасьогодні , 15:54
-
Репетиція параду до Дня перемоги в Москві закінчилася масовим зараженням дітей COVID-19сьогодні , 15:25
-
Коронавірус на Львівщині: за добу COVID-19 виявили у 37 людейсьогодні , 16:56
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 705 людейсьогодні , 12:17