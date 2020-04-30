Від коронавірусу помре 3,2 мільйона людей з бідних країн, – Міжнародний комітет порятунку

Міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee, IRC) опублікував нові розрахунки впливу пандемії коронавірусу на найбідніші країни світу. Жертви пандемії в країнах з низьким доходом можуть бути катастрофічними, адже рівень медицини там в край поганий, людям просто не зможуть надати потрібну допомогу.

У деяких з них, зокрема в Судані, на всю країну припадає лише 4 апарати штучної вентиляції легенів. Тому, наслідки поширення коронавірусної інфекції в таких країнах будуть катастрофічними – захворіти може 1 мільярд людей, з яких 3,2 мільйона помруть, пише CNBC.

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Досі основний удар пандемії припадав на розвинені країни: Китай, США та країни Євросоюзу. Однак в бідних державах наслідки пандемії будуть важчими, адже вони посилять вже наявні гуманітарні кризи.

В реальності найбідніші країни світу можуть зазнати серйозної шкоди через обмежений доступ до медичного обслуговування. Зокрема, на весь Південний Судан припадає лише 4 апарати штучної вентиляції легенів і 24 відділення інтенсивної терапії.



Новий ймовірний епіцентр коронавірусу – Африка / Фото hightech.plus

Особливо трагічна ситуація може скластися в країнах, де розташовані великі табори біженців, наприклад, в Бангладеш. В умовах скупченості інфекція буде поширюватися надзвичайно швидко.

Спалахи COVID-19 в бідних регіонах матимуть значення для всього світу. Пандемія може спровокувати масовий голод і подвоїти число людей, які відчувають нестачу їжі. Тим часом, сьогодні таких людей понад 820 мільйонів.

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Окрему проблему становлять перебої в роботі міжнародних гуманітарних організацій. В умовах карантину їм доводиться припиняти свою діяльність.

При цьому в ряді країн саме вони забезпечують більшу частину медичних послуг населенню. У Південному Судані ця цифра досягає 80%, а в Центральноафриканській республіці – 75%. Обмеження міжнародних поїздок також ставить під удар програми вакцинації від кору та інших хвороб.

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