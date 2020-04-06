Від коронавірусу помре до 100 тисяч американців, – Білл Гейтс

Нинішні моделі показують, що від COVID-19 можуть померти до 240 тисяч жителів США. Засновник Microsoft вважає, що цифра буде меншою 100 тисяч, якщо збережеться карантин.

Трамп минулого тижня прогнозував, що в США виросте смертність від коронавірусної інфекції. До того як піде на спад, прогнозується кількість смертей від 100 тисяч до 240 тисяч, пише Fox News.

Також на тему: Трамп побачив "світло в кінці тунелю", незважаючи на високу смертність від коронавірусу

Якщо ми поставимося до соціального дистанціювання належним чином, ми зможемо вибратися з цієї ситуації з кількістю смертей, набагато меншим цієї кількості,

– заявив Білл Гейтс в неділю в інтерв'ю

За його словами, якщо люди будуть продовжувати практикувати безпечне соціальне дистанціювання і залишатися в карантині, випадки повинні почати вирівнюватися до кінця квітня.

Мільярдер вважає, що все не повернеться в нормальне русло, до тих пір поки не буде вакцини.

Білл Гейтс нещодавно заявив, що його благодійний фонд фінансує створення декількох вакцини проти коронавірусу.

При цьому Гейтс зазначив, що в кінцевому підсумку будуть обрані одна, або дві вакцини. Ексглава Microsoft вважає, що на все це може піти близько півтора роки.

Гейтс сказав, що це не "найгірший випадок". Він послався на низьку смертність COVID-19 в порівнянні з таким захворюванням, як віспа.

Станом на 6 квітня у США на коронавірус захворіли понад 337 тисяч осіб, більше ніж 9 600 – померли. В країні оголосили надзвичайний стан. Для боротьби з пандемією залучили військових. У Нью-Йорку, де епіцентр захворювання, розмістили тимчасові та мобільні морги – вперше з 11 вересня 2001 року.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.