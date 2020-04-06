24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Від коронавірусу помре до 100 тисяч американців, – Білл Гейтс

-
Смертність від коронавірусу за прогнозами Гейтса / work.ua

Нинішні моделі показують, що від COVID-19 можуть померти до 240 тисяч жителів США. Засновник Microsoft вважає, що цифра буде меншою 100 тисяч, якщо збережеться карантин.

Трамп минулого тижня прогнозував, що в США виросте смертність від коронавірусної інфекції. До того як піде на спад, прогнозується кількість смертей від 100 тисяч до 240 тисяч, пише Fox News.

Також на тему: Трамп побачив "світло в кінці тунелю", незважаючи на високу смертність від коронавірусу

Якщо ми поставимося до соціального дистанціювання належним чином, ми зможемо вибратися з цієї ситуації з кількістю смертей, набагато меншим цієї кількості,
– заявив Білл Гейтс в неділю в інтерв'ю

За його словами, якщо люди будуть продовжувати практикувати безпечне соціальне дистанціювання і залишатися в карантині, випадки повинні почати вирівнюватися до кінця квітня.

Мільярдер вважає, що все не повернеться в нормальне русло, до тих пір поки не буде вакцини.

Білл Гейтс нещодавно заявив, що його благодійний фонд фінансує створення декількох вакцини проти коронавірусу.

При цьому Гейтс зазначив, що в кінцевому підсумку будуть обрані одна, або дві вакцини. Ексглава Microsoft вважає, що на все це може піти близько півтора роки.

Гейтс сказав, що це не "найгірший випадок". Він послався на низьку смертність COVID-19 в порівнянні з таким захворюванням, як віспа. 

Станом на 6 квітня у США на коронавірус захворіли понад 337 тисяч осіб, більше ніж 9 600 – померли. В країні оголосили надзвичайний стан. Для боротьби з пандемією залучили військових. У Нью-Йорку, де епіцентр захворювання, розмістили тимчасові та мобільні морги – вперше з 11 вересня 2001 року.

Коронавірус Симптоми
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Коронавірус COVID-19 Новини США Профілактика захворювань Новини Здоров'я Білл Гейтс Техно Здоров'я
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:46 У Туреччині успішно випробували вакцину від коронавірусу: результати
Лікування 7617
сьогодні , 09:05 В Україні 1319 людей захворіли на коронавірус
Лікування 7715
сьогодні , 03:51 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС
Лікування 30369
сьогодні , 09:32 Коронавірус у Німеччині: кількість хворих сягнула понад 100 тисяч
Лікування 6427
сьогодні , 09:38 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 218012
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 квітня: перші жертви у Львові та Чернігові, спад епідемії в Австрії
Новини України 36448
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 32348
сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 91220
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук