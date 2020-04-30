Від коронавірусу у світі вже вилікувалися понад 1 мільйон осіб

Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусу у світі, перетнула позначну в один мільйон. Однак майже двічі більше і досі мають небезпечний вірус.

Такі дані наводить сайт Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

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Відзначимо, що за даними Школи медицини Джонса Гопкінса (The Johns Hopkins University School of Medicine), яка теж відслідковує кількість інфікованих коронавірусом, вилікувалося лише 973 тисячі людей. Однак їх дані можуть бути ще не оновлені.

Найбільша кількість тих, хто вилікувався – в США – понад 147 тисячі осіб. Та варто відзначити, що ця країна стала першою, де кількість інфікованих перевалила за мільйон осіб – 1 мільйон 64 тисячі 572 людини станом на 30 квітня.

На другому місці Іспанія – майже 133 тисячі випадків. Замикає першу трійку Німеччина - 120 тисяч осіб, які побороли коронавірус. Далі йдуть Китай (77,6 тисячі) та Іран (73,7 тисячі). Італія на шостому місці в 71 тисячею одужавших.

Україна в цьому рейтингу на 56-у місці. В нас 1103 випадки одужання. Та варто відзначити, що кількість інфікованих осіб в нас 9866.

При цьому кількість інфікованих у світі, за даними Worldometers, склала 3,2 мільйона осіб. З них 228 тисяч людей померло. Тож активні випадки зараження коронавірусом є ще у 1,99 мільйона осіб.