24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Від коронавірусу в Африці може померти 190 тисяч людей за рік, – ВООЗ

-
Від коронавірусу в Африці може померти 190 тисяч людей за рік
Від коронавірусу в Африці може померти 190 тисяч людей за рік / Getty Images

У ВООЗ вважають, що пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 може призвести до 190 тисяч летальних випадків в Африці протягом наступних 12 місяців.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на слова представників ВООЗ.

Читайте також В людини, яка перехворіла COVID-19, виробляються антитіла, – американські вчені

Директор ВООЗ по африканському регіону доктор Матшідізо Моеті вважає, що вплив пандемії коронавірусу буде залежати від дій урядів.

Нам потрібно тестувати, відстежувати, ізолювати і лікувати,
– наголосила вона.

Раніше ВООЗ опублікувало дослідження, у якому йшлося, що в разі провалу заходів для стримування коронавірусу в Африці можуть заразитися від 29 мільйонів до 44 мільйонів людей за перший рік епідемії.

"Хоча COVID-19, швидше за все, не буде поширюватися в Африці так, як в інших країнах світу, він, найімовірніше, буде тліти в точках передачі", – додала Матшідізо.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Африка Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза