Від коронавірусу в Африці може померти 190 тисяч людей за рік, – ВООЗ

У ВООЗ вважають, що пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 може призвести до 190 тисяч летальних випадків в Африці протягом наступних 12 місяців.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на слова представників ВООЗ.

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Директор ВООЗ по африканському регіону доктор Матшідізо Моеті вважає, що вплив пандемії коронавірусу буде залежати від дій урядів.

Нам потрібно тестувати, відстежувати, ізолювати і лікувати,

– наголосила вона.

Раніше ВООЗ опублікувало дослідження, у якому йшлося, що в разі провалу заходів для стримування коронавірусу в Африці можуть заразитися від 29 мільйонів до 44 мільйонів людей за перший рік епідемії.

"Хоча COVID-19, швидше за все, не буде поширюватися в Африці так, як в інших країнах світу, він, найімовірніше, буде тліти в точках передачі", – додала Матшідізо.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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