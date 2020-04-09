Від коронавірусу в одну ніч померло подружжя з Львівщини
У Жовківському районі Львівської області від коронавірусу в одну ніч померло подружжя.
Про це під час брифінгу розповіла заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.
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Відомо, що чоловік та жінка контактували з людьми, у яких напередодні підтвердили наявність інфекції.
Спершу 58-річну жінку госпіталізували до лікарні імені Князя Лева, але 4 квітня її стан погіршився. ПЛР-тест показав позитивний результат на коронавірус, після чого пацієнтку одразу перевели в інфекційну лікарню, де під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.
Того ж дня чоловік жінки поскаржився на самопочуття і його одразу госпіталізували до тієї ж інфекційної лікарні.
Йому також було зле і його госпіталізували до інфекційної лікарні. Йому теж зробили ПЛР-аналіз. Але він помер ще до того, як надійшли результати аналізів,
– розповіла Галина Слічна.
У пресслужбі зазначили, що жінка мала супутні захворювання, в тому числі й онкологію. Натомість у її чоловіка виявили пневмонію. Подружжя померло в одну ніч в одній інфекційній лікарні.
Станом 9 квітня, у Львівській області коронавірус виявили у 61 людини, 3 з яких померли.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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