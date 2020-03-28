Від коронавірусу в Україні померли вже дев'ять людей

Станом на вечір 28 березня в Україні офіційно підтверджено вже 356 випадків захворювання на коронавірус. Протягом доби зафіксовано 47 нових випадків хвороби, а також 9 смерть.

Оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні опублікував Центр громадського здоров'я України.

До слова Від коронавірусу в Італії померли вже понад 10 тисяч людей

П'ятеро осіб в Україні вже перехворіли коронавірусом. Їхні повторні аналізи на наявність інфекції виявилися негативними.

Загалом за даними лише вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ досліджено понад 1 тисячу 200 зразків. Крім того, зразки досліджують і обласні лабораторні центри.

Досі досліджуються зразки ще 74 людей. Усі вони під підозрою про захворювання на коронавірус. Оновлені дані про захворювання по регіонах України наразі відсутні.

Як повідомив голова Сарненської РДА на Рівненщині, дев'ятою жертвою коронавірусу стала 58-річна мешканка села Тинне. Вона померла близько 19 години 28 березня.