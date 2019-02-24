Від кору в Україні померли 30 людей, від вакцини – ніхто, – Супрун

Статистичні дані мільйонів людей, які збиралися науковцями після вакцинації, свідчать — вакцини не вбивають. Вакцини зберігають життя.

Антивакцинатори не аналізують дані, а поширюють спотворену інформацію. Щоб робити висновок про випадки смерті чи хвороби після щеплення, слід зафіксувати та дослідити всі випадки, розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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Аналіз повідомлень бази даних "ускладнень” щеплень в США не виявив жодного причинно-наслідкового зв’язку між вакцинами та смертями або хворобами, що були зафіксовані після проведення щеплень.

Уляна Супрун “Найголовніше – це усвідомити, що ПІСЛЯ щеплення не означає В РЕЗУЛЬТАТІ щеплення. На жаль, поширювати чутки про можливі реакції начебто через щеплення простіше, аніж розібратися в ситуації. І ми отримуємо чергову хвилю паніки, ще до результатів дослідження”.



Противники вакцинації схильні вірити в теорію змови і поширювати фейки

Ось чим найчастіше маніпулюють антивакцинатори:

вакцини не створили одразу ідеальними – перші вакцини справді могли давати небезпечні наслідки. Тому були випадки, коли низку зареєстрованих вакцин вилучали з обігу, припиняли використовувати. А ле сучасним людям пощастило набагато більше. Наука досягла значного поступу у розробці та виробництві вакцин; хибні висновки – деякі випадки вилучення вакцин були надмірними та невиправданими засобами перестороги; вразливість немовлят, не зумовлена вакцинацією – у перші два роки діти, на жаль, мають вищі ризик померти, ніж у старшому віці, але не через вакцини, а через низку факторів: синдром раптової дитячої смерті, вроджені хвороби, нещасні випадки (наприклад, коли мама у сні своїм тілом придушує дитинку) та, навіть, новоутворення. Діти, народжені із малою вагою і ті, що погано її набирають, і перші два роки життя помирають частіше, ніж діти із нормальною; анафілактичний шок – це миттєва системна реакція імунної системи – гіперчутливості, яка може бути фатальною. Вона розвивається упродовж хвилин після введення вакцини. Відмова від вакцинації не гарантує того, що анафілактичний шок ніколи не станеться. Він може розвинутися на ліки, зокрема, антибіотики та анестетики, їжу; імунодефіцит – побічна реакція на щеплення живими вакцинами може статися через порушення роботи імунної системи, а саме через первинний (вроджений) та набутий (вторинний) імунодефіцити, що може розвинутися, наприклад, через протипухлинну хіміотерапію. Після щеплень від кору в США померло шестеро осіб, всі із різними випадками імунодефіцитних станів, в тому числі через тривале лікування кортикостероїдами. Самі по собі імунодефіцити є загрозою для життя і роблять вас чутливими до тяжкого перебігу інфекцій; синдром Гієна-Барре – це рідкісна патологія, коли власна імунна система пошкоджує свою ж нервову систему. Чи є зв’язок між щепленнями та розвитком синдрому Гієна — Барре? Є дані, що вакцинація збільшує цей шанс до 2 на 1 000 000 вакцинацій. Є дані, що навпаки — запобігає чи просто не має впливу. Разом з тим вакцини захищають від інфекцій, що в сотні-тисячі разів перебігають частіше з виникненням ускладнень та смерті . ; синкопа (знепритомнення) – деякі люди реагують на ін’єкцію раптовим падінням тиску, знепритомненням. Щоб запобігти падінню від втрати свідомості, вакцинація повинна проводитися людині, що сидить. Також варто слід деякий час посидіти і після щеплення; аутоімунний/запальний синдром, викликаний ад’ювантами або синдром Шонфельда – до складу вакцин входять речовини, що підсилюють імунну відповідь на вакцини – ад’юванти. В генетично схильних людей із родинною історією аутоімунних хвороб такі речовини, а також, наприклад, силіконові грудні імпланти, сквален та гваякол, що присутні в віскі, можуть викликати хронічну втому, синдром подразненого кишківника та слабкість та навіть смерть. Синдром Шонфельда пов’язують із вакцинами проти вірусу папіломи людини та грипу. Але слід розуміти, що річ не в самих вакцинах, а в індивідуальній чутливості, що зустрічається вкрай рідкісно.

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