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Від пневмонії в Китаї люди падають просто на вулицях: відео

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Коронавірус у Китаї 2020: люди падають на землю від пневмонії - відео / Колаж 24 каналу

Ймовірно інфіковані коронавірусом у Китаї люди непритомніють і падають просто посеред вулиць країни. Відповідні відеозаписи з начебто зараженими пневмонією людьми з’явилися в низці месенджерів та соцмереж.

На відео зафіксували, як від різкого погіршання стану здоров’я в Китаї різко посеред вулиці спав хлопець. Згодом з’явилася "швидка", з якої вибігли медики в захисних костюмах і масках. Вони взялися допомагати хлопцеві, який лежав у калюжі крові. Ймовірно, він втратив свідомість і розбив при падінні голову.

Важливо: Що таке коронавірус та чи загрожує він людству

Через поширення коронавірусу в Китаї заблоковані 7 великих міст:

  • Ухань (11 мільйонів осіб),
  • Хуанган (6 мільйонів),
  • Сяньнін (2,6 мільйона),
  • Сяньтао (1,2 мільйона),
  • Ечжоу (1,2 мільйона),
  • Лічуань (1,1 мільйона),
  • Чібі (550 тисяч.)

У цих містах закриті вокзали, аеропорти, перекриті дороги, перервано залізничне сполучення. Жителям заборонено покидати міста. За деякими даними, в Ухані 71 людина перебуває в критичному стані. Загалом на коронавірус на на сьогодні захворіли 876 людей, а 26 померли від недуги.

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До теми: Китайський вірус: що було раніше і чого чекати зараз

Що таке коронавірус? Рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. Здебільшого коронавірусами вважають віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Симптоми коронавірусу (пневмонії):

  • висока температура, яка стабільно тримається;
  • погіршення загального стану;
  • втрата апетиту;
  • часте дихання, задишка;
  • слабкість, млявість, зниження активності;
  • кашель різної інтенсивності.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Через смертельну пневмонію у Китаї закрили вже 13 міст
сьогодні
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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Здоров'я Пневмонія в Китаї 2020 Новини Здоров'я Лікування Китай Медицина
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