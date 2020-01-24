Від пневмонії в Китаї люди падають просто на вулицях: відео
Ймовірно інфіковані коронавірусом у Китаї люди непритомніють і падають просто посеред вулиць країни. Відповідні відеозаписи з начебто зараженими пневмонією людьми з’явилися в низці месенджерів та соцмереж.
На відео зафіксували, як від різкого погіршання стану здоров’я в Китаї різко посеред вулиці спав хлопець. Згодом з’явилася "швидка", з якої вибігли медики в захисних костюмах і масках. Вони взялися допомагати хлопцеві, який лежав у калюжі крові. Ймовірно, він втратив свідомість і розбив при падінні голову.
Важливо: Що таке коронавірус та чи загрожує він людству
Через поширення коронавірусу в Китаї заблоковані 7 великих міст:
- Ухань (11 мільйонів осіб),
- Хуанган (6 мільйонів),
- Сяньнін (2,6 мільйона),
- Сяньтао (1,2 мільйона),
- Ечжоу (1,2 мільйона),
- Лічуань (1,1 мільйона),
- Чібі (550 тисяч.)
У цих містах закриті вокзали, аеропорти, перекриті дороги, перервано залізничне сполучення. Жителям заборонено покидати міста. За деякими даними, в Ухані 71 людина перебуває в критичному стані. Загалом на коронавірус на на сьогодні захворіли 876 людей, а 26 померли від недуги.
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До теми: Китайський вірус: що було раніше і чого чекати зараз
Що таке коронавірус? Рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. Здебільшого коронавірусами вважають віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.
Симптоми коронавірусу (пневмонії):
- висока температура, яка стабільно тримається;
- погіршення загального стану;
- втрата апетиту;
- часте дихання, задишка;
- слабкість, млявість, зниження активності;
- кашель різної інтенсивності.
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