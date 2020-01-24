Від пневмонії в Китаї люди падають просто на вулицях: відео

Ймовірно інфіковані коронавірусом у Китаї люди непритомніють і падають просто посеред вулиць країни. Відповідні відеозаписи з начебто зараженими пневмонією людьми з’явилися в низці месенджерів та соцмереж.

На відео зафіксували, як від різкого погіршання стану здоров’я в Китаї різко посеред вулиці спав хлопець. Згодом з’явилася "швидка", з якої вибігли медики в захисних костюмах і масках. Вони взялися допомагати хлопцеві, який лежав у калюжі крові. Ймовірно, він втратив свідомість і розбив при падінні голову.

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Через поширення коронавірусу в Китаї заблоковані 7 великих міст:

Ухань (11 мільйонів осіб),

Хуанган (6 мільйонів),

Сяньнін (2,6 мільйона),

Сяньтао (1,2 мільйона),

Ечжоу (1,2 мільйона),

Лічуань (1,1 мільйона),

Чібі (550 тисяч.)

У цих містах закриті вокзали, аеропорти, перекриті дороги, перервано залізничне сполучення. Жителям заборонено покидати міста. За деякими даними, в Ухані 71 людина перебуває в критичному стані. Загалом на коронавірус на на сьогодні захворіли 876 людей, а 26 померли від недуги.

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A person suspected of having the nCOV virus loses consciousness while awaiting consultation at the hospital in #Wuhan.#coronavirus #WuhanCoronavirus#CoronavirusOutbreakpic.twitter.com/QsNLTfIbHc — ISCResearch (@ISCResearch) January 23, 2020

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Що таке коронавірус? Рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. Здебільшого коронавірусами вважають віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Симптоми коронавірусу (пневмонії):

висока температура, яка стабільно тримається;

погіршення загального стану;

втрата апетиту;

часте дихання, задишка;

слабкість, млявість, зниження активності;

кашель різної інтенсивності.

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