Від раку та гепатиту: поліція затримала угрупування, яке виробляло і продавало псевдоліки

У Києві правоохоронці затримали злочинну групу, яка підробляла ліки від раку та гепатиту. Після обшуку поліція виявила багато псевдопрепаратів.

Серед фальшивих ліків були флакони з маркуванням ліків від раку, ринкова вартість яких близько 10 тисяч доларів за одиницю. Підозрювані ж продавали їх за 3-5 тисяч доларів, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Під час обшуку правоохоронці також вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, печатки, штампи осіб-підприємців, що використовувались для незаконної діяльності.



Поліція затримала угрупування, яке виробляло і продавало псевдоліки / Фото: Обозреватель

За рішенням суду, організатору виробництва і контрабанди фальсифікованих лікарських засобів обрали запобіжний захід – утримання під вартою строком на 2 місяці. Трьом фігурантам справи оголосили підозри за контрабанду фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, в особливо великих розмірах. Одного з них оголосили в міжнародний розшук.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.