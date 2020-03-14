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Від січня кількість хворих на коронавірус зросла на 150 000%: як це виглядає у динаміці

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Як зростала кількість інфікованих на коронавірус / fda.gov

Станом на 14 березня у світі понад 150 тисяч людей захворіли на коронавірус. Це при тому, що у менш як два місяці тому, 19 січня, кількість інфікованих становила лише 100 осіб.

Впродовж останніх двох місяців кількість хворих на коронавірус зростала у рази, а подекуди у десятки разів за день.

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Кількість хворих на коронавірус у динаміці:

  • 19 січня 2020 року – 100 людей;
  • 24 січня – 1 тисяча людей або на 1 000% більше порівняно з 19 січня;
  • 28 січня – 5 тисяч людей або на 5 000% більше;
  • 12 лютого – 50 тисяч людей або на 50 000% більше;
  • 6 березня – 100 тисяч людей або на 100 000% більше;
  • 14 березня 150 тисяч людей або на 150 000% більше.

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Епідемія коронавірусу у світі: найважливіше

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований ще у грудні 2019 року. З того часу епідемія поширилася по майже усьому світу, а захворіли на коронавірус понад 150 тисяч людей.

Понад 80 тисяч хворих порівняно легко змогли перенести хворобу і вилікувалися, але майже 6 тисяч людей у всьому світі через коронавірус померли.

Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу:

  • Китай – понад 80 тисяч інфікованих і більш як 3 тисячі людей померли;
  • Італія – понад 21 тисяча інфікованих і майже півтори тисячі людей померли;
  • Іран – майже 13 тисяч інфікованих і понад 600 осіб померли;
  • Іспанія – понад 6 тисяч інфікованих і майже 200 людей померли;
  • Південна Корея – понад 8 тисяч інфікованих і понад 70 людей померли;
  • Франція – близько 4,5 тисячі інфікованих і понад 90 людей померли.

Зачепив коронавірус і Україну. У нашій державі через епідемію діє трьохтижневий карантин до 3 квітня. Загалом в Україні підтвердили 4 випадки захворювання на коронавірус, але 71-річна жінка з Радомишля через інфекцію померла.


Головні цифри епідемії коронавірусу / інфографіка 24 каналу

Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
сьогодні
Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Епідемія Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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