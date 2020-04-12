Від усіх вірусів та хвороб: які ліки не працюють та чому

Єдиним на 100% ефективним засобом для профілактики інфекції є вакцинація. Але навіть вакцина починає діяти не відразу.

Щоб підготувати імунну систему для боротьби з конкретним вірусом, знадобиться мінімум один-два тижні. Пам'ятайте про це, коли представники фармакологічних фірм будуть пропонувати вам продукцію, здатну "захистити від усіх видів вірусу швидко, безпечно та ефективно".

Інструкція Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус

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Чому це так важливо

Ще у 2013 році представники МОЗ України були занепокоєні обсягом "порожніх ліків" проти грипу та ГРВІ на фармацевтичному ринку України:

Якщо говорити про цілу групу, то сума продажів сягає 300 мільйонів гривень.

Справа не тільки у грошах. В Україні найнижчий показник вакцинації від грипу – 0,05%. Населення налякане коронавірусом, бо "від нього немає ліків". Але ліків немає від більшості ГРВІ. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала ефективними проти вірусу грипу лише два препарати, які приймаються лише за призначенням лікаря.

Умовно можна виокремити п'ять груп "порожніх ліків": гомеопатичні препарати, фітопрепарати, інтерферони, індуктори інтерферонів та застарілі противірусні препарати.

Від звичайного грипу в Україні кожен тиждень помирає кілька людей. Це переважно люди похилого віку, а також люди з тяжкими супутніми хворобами. ВООЗ рекомендує імунізацію від грипу принаймні на рівні 20%.

У США від грипу щорічно імунізується 40% населення. Американські лікарі б'ють тривогу, коли цей процент падає до 36-37%. В Україні, як було сказано вище, відсоток вакцинованих від грипу – 0,05%.

Люди відмовляються від вакцинації, а потім купують "ліки" сумнівної ефективності. Тому реклама псевдоліків для профілактики грипу – це те саме, що заклики до "лікування раку содою".

Також потрібно враховувати, що останні три групи препаратів можуть викликати побічні ефекти, зокрема й достатньо серйозні. Про це ми й поговоримо у статті.

Гомеопатія: Афлубін, Анаферон та Ергоферон

Цю вельминешановну трійцю ще у вересні 2013 року викрила Державна служба України з контролю за лікарськими засобами. На той час виручка від Афлубіну становила астрономічну суму понад 32 000 000 гривень на рік.

Сьогодні ці "ліки" вільно продаються в українських аптеках. Ціна крапель Афлубіну – близько 200 грн, таблеток Анаферону – близько 80 грн, таблеток "удосконаленого" Анаферону під назвою Ергоферон – близько 140 грн. Це гомеопатичні засоби, дієвість яких не доведена експериментально.

Виробники Афлубіну, австрійська фірма Ріхард Біттнер, презентують свій препарат як комплексний гомеопатичний засіб, до складу якого входять отруйні рослини (тирлич (Gentiana), борець (Aconitum) та нечіпай-зілля (Bryonia)), а також фосфат заліза та молочна кислота.

Виробники Анаферону стверджують, що їхній препарат містить антитіла до гамма-інтерферону людини в гомеопатичних розведеннях. Потрібно додати, що словосполучення "в гомеопатичних розведеннях" виробники прагнуть вилучити з опису та інструкції.

Наприклад, у 2009 році в Росії був скандал через відсутність в описі та інструкції до препарату слова "гомеопатичний". На російських сайтах аптек і сьогодні в складі не вказано, що діюча речовина препарату має критично незначну кількість.

В українських аптеках Анаферон представлений як гомеопатичний препарат. Але реклама про це скромно замовчує.

Дізнатися про склад можна лише переглянувши інструкцію, що, на жаль, роблять зовсім не всі.

До популярних на українському фармакологічному ринку гомеопатичних препаратів також слід віднести Оцилококцінум, Інфлюцид та Енгістол.

Питання до ефективності гомеопатичних ліків виникають, тому що діючі речовини (хімічні сполуки, екстракти рослин, антитіла тощо) присутні в надзвичайно малих дозах, які навряд чи здатні вплинути на організм. Цій темі присвячені безліч досліджень, опублікованих в авторитетних журналах.

ВООЗ неодноразово попереджала про небезпеку використання гомеопатичних ліків для лікування та профілактики інфекційних хвороб, тому що ефект плацебо не спрацьовує проти збудників інфекцій.

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Фітопрепарати: Протефлазід (Імунофлазід, Флавовір, Флавозід, Протект-флавозід)

Саме понад 1000 флаконів Протефлазіду фірма-виробник "Екофарм" доставила у Нові Санжари як гуманітарну допомогу.

Заступник директора фірми Олександр Гриневич пояснив, що ліки стануть в пригоді, оскільки призначені для профілактики РНК-вірусних інфекцій, до яких належать і вірус грипу, і коронавірус.

У прямому інтерв'ю Олександр Гриневич звинуватив МОЗ України у відсутності відповіді на пропозицію гуманітарної допомоги. Дії МОЗ України, найімовірніше, пояснюються відсутністю аргументованої доказової бази ефективності препарату, який не визнаний ні ВООЗ, ні іншими міжнародними організаціями.

Протефлазід – це фітопрепарат, діючими речовинами якого є екстракти щучника дернистого (Deschampsia cespitosa) та куничника звичайного (Calamagrostis epigejos). Це трави, лікувальні здатності яких народній медицині невідомі. Куничник використовують в селянських хатах для обмітання павутиння.

Ще в 2013 році фітопрепарат Протефлазід та ліки на його основі (Протект-флавозід, Флавозід, Імунофлазід) українські спеціалісти визнали псевдоліками.

Вказана в інструкції доза діючих речовин навряд чи зможе завдати комусь шкоди, якщо врахувати, що вживається препарат у вигляді крапель: "флавоноїдів не менше ніж 0,32 mg/ml в перерахунку на рутин; карбонових кислот не менше, ніж 0,30 mg/ml в перерахунку на яблучну кислоту". Але ціна Протефлазіду в аптеках коливається в межах 350-650 гривень, що занадто дорого, як для ліків, ефективність яких залишається під великим сумнівом.

До популярних в Україні фітопрепаратів для профілактики грипу також треба належать препарати з наукоподібними назвами, що натякають на підсилення імунітету: Імупрет, Іммунал, Біоарон С.

Інтерферон альфа-2b (Лаферобіон, Назоферон)

Інтерферони – це "сигнальні білки", які продукує імунна система організму більшості хребетних тварин у відповідь на вторгнення вірусних агентів. Уражена клітина "попереджає" інших про наявність небезпеки та модулює відповідь організму.

Інтерферони належать до великої групи білків, цитокінів, які організм продукує для взаємодії клітин під час імунної відповіді. Тому інтерферони мають не тільки противірусну, а й протипухлинну дію.

Також деякі інтерферони використовують для коригування імунної відповіді у разі аутоімунної агресії. Йдеться про ті випадки, коли організм помилково починає знищувати власні клітини при розсіяному склерозі.

Інтерферон альфа-2b з успіхом використовується для лікування гепатиту С11 та деяких тяжких онкологічних захворювань. Але в таких випадках призначають інші дози та інші шляхи введення в організм.

Американські дослідники встановили, що використання назальної форми (краплі в ніс) інтерферону альфа-2b підвищує ризик розвитку ускладнень. Ціна назальної форми лаферобіону коливається від 60 до 100 грн.

Досить популярним є лаферобіон в ректальних супозиторіях, хоча доведено, що діюча речовина не здатна всмоктуватися через слизову оболонку прямої кишки.13 Ціна інтерферону в супозиторіях – близько 150 гривень.

Потрібно зауважити, що ефективність використання інтерферонів під час ГРВІ досі не доведена. Це серйозне та небезпечне втручання в імунну систему, тому перелік побічних дій препарату досить довгий. Вочевидь, виробники чудово це усвідомлюють, тому й пропонують препарат в клінічно незначних дозах і рекомендують абсурдний спосіб введення в організм.

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Індуктори Інтерферону: Амізон, Аміксин, Арбідол

Амізон

Діюча речовина українського препарату Амізон – енісаміум йодид – належить до групи ненаркотичних анальгетиків (це далекий родич відомого всім парацетамолу). Лікарський засіб має протизапальну, жарознижувальну та знеболювальну дію.

Виробник стверджує, що діюча речовина також має прямий противірусний ефект, стимулює продукцію інтерферону і підвищує функціональну активність клітин-вбивць (Т-лімфоцитів та макрофагів).

Препарат синтезували в Інституті фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України. В Україні він є у вільному продажі ще з 1996 року. Сама поява такого препарату могла б бути великим проривом, тому що поєднання протизапальної та імуностимулюючої дії – це як поєднання криги та вогню. Але світова спільнота про український прорив нічого не чула.

У 2014 році були проведені міжнародні дослідження (Україна-РФ-США), результати яких проголосили багатообіцяльними. Але проблема полягає в тому, що дослідження дії препарату проводилося "in vitro" та на піддослідних тваринах (тхорах). Цього недостатньо, щоб зробити висновок про дію препарату в організмі людини.

Тому й зараз Амізон не зареєстрований в жодній країні за межами колишнього СРСР та не рекомендований ВООЗ для профілактики вірусних захворювань.

У 2012 році виробника Амізону компанію Фармак оштрафували на 7,6 мільйона гривень за неправдиву рекламу, яка підвищила продаж препарату майже у чотири рази.

Для профілактики грипу та ГРВІ пропонуються досить тривалі курси (17–24 доби). Препарат відрізняється порівняно демократичною ціною (від 37 до 90 грн).

На відміну від гомеопатичних засобів та переважної більшості фітопрепаратів, ліки з групи ненаркотичних анальгетиків мають побічні дії. Тому такі препарати потрібно вживати за показами, коли є впевненість в їхній ефективності.

Аміксин

У Росії Аміксин внесений до переліку життєво необхідних лікарських препаратів. Виробник стверджує, що Аміксин має противірусну, протимікробну та протипухлинну дію, а також захищає від радіації за рахунок підвищення продукції інтерферону.

Препарат популярний на території деяких пострадянських країн, зокрема й в Україні. В українських аптеках він продається під назвами Аміксин ІС та Лавомакс. Ціна препаратів коливається у межах від 100 до 380 грн.

Для профілактики грипу та ГРВІ рекомендують курсовий прийом протягом шести тижнів (одна таблетка на тиждень). Таку саму дозу (750 мг) виробник радить для лікування (перші дві доби по одній таблетці, далі через день).

Тілорон, діюча речовина препарату Аміксин, синтезований у США ще у 1968 році. Це перший у світі зареєстрований індуктор синтезу інтерферонів у клітинах людського організму. В 1970-х роках авторитетний журнал Science розмістив результати дослідів впливу тілорону на тварин і засвідчив підвищення рівню інтерферону.

Але США відмовилися надалі розвивати проєкт, що наводить на тривожні роздуми. Ці роздуми підкріплюються даними з міжнародних джерел.

Ще на початку 1980-х років у дослідах на щурах встановили, що тілорон викликає ліпідоз (жирову дегенерацію) клітин печінки. Тоді ж опубліковані дані про тяжке ураження очей у пацієнтів, які приймали тілорон як протипухлинний препарат.

Загалом, перегляд джерел справляє прикре враження: по-перше, переважають дані про досліди на тваринах, по-друге, дослідження дії препарату на вірусні інфекції групи ГРВІ проводили лише вчені, які проживають на території колишнього СРСР.

В 1990-х роках опубліковані дані про токсичну дію тілорону під час вагітності (досліди на пацюках).20 Але виробник в інструкції не вказує вагітність як протипоказання для прийому препарату, а лише зауважує, що клінічні дослідження з вагітними не проводилися.

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Уміфеновір (Арбідол, Імустат)

Арбідол – ще один індуктор інтерферону, популярний на території колишнього СРСР та Китаю. Препарат був винайдений ще у 1974 році в СРСР як засіб для профілактики грипу та ГРВІ.

Але перші публікації про нього датуються 1993 та 1994 роками, коли його почали використовувати у Росії та в Китаї.

У 2011 році ВООЗ надала російському препарату міжнародну непатентовану назву уміфеновір та додала його до списку противірусних препаратів прямої дії. Такий ефект препарату був доведений у дослідах.

Але достовірних клінічних даних про ефективність та безпеку препарату немає і на сьогодні. Американська Адміністрація з продовольства та медикаментів (FDA) препарат не визнала, а ВООЗ не додала Арбідол до списку препаратів, рекомендованих для лікування та профілактики грипу та ГРВІ.

Деякі російські вчені виступають з запереченням ефективності препарату, посилаючись на суперечливі результати та підтасування під час тих небагатьох досліджень з Арбідолом, які проводилися.

У жовтні активісти пікетували МОЗ України з вимогою призупинення продажу Арбідолу. Справою навіть зацікавилося СБУ. Врешті-решт, патент російського виробника призупинили.

Але ця заборона аж ніяк не вплинула на продаж вітчизняного аналога Імустату з тією-таки діючою речовиною уміфеновір для профілактики грипу А та В.

У лютому в Росії був новий скандал, пов'язаний з недостовірною рекламою препарату, який оголосили дієвим проти коронавірусу. В Китаї під час епідемії проводяться клінічні експерименти з препаратом, але достовірних даних про його дієвість немає й на сьогодні.

Застарілі препарати: римантадин, оксолінова мазь

Римантадин

Препарат синтезований у США ще у 1963 році. Американські вчені провели дослідження на тваринах та клінічні дослідження, які показали ефективність і безпеку ліків. Римантадин використовувався у США та СРСР.

Але у 2011 році Центр контролю та профілактики захворювань США провів масштабні дослідження, які виявили, що 100% штамів сучасного вірусу грипу А стійкі до римантадину. За результатами дослідження ухвалили рішення визнати його застарілим і не використовувати.

В Україні препарат і далі продається в аптеках під назвами "Римантадин", "Ремантадин" та "Ремавір". Ціна демократична: 32-40 грн за Римантадин, 100-110 грн за латвійський аналог Ремавір. Але застарілі ліки мають клінічно доведені побічні дії, які не додадуть здоров'я під час епідемії.

Оксолінова мазь

Оксолінова мазь була винайдена у 1970-х роках. За весь цей час немає клінічних даних про її ефективність. Натомість мазь може викликати подразнення та порушення цілісності слизової оболонки, про що вказано в інструкції до препарату.

Ба більше, мазь сушить слизову оболонку, створюючи умови для проникнення та розмноження вірусу, якщо її застосовувати сумісно з популярними засобами проти нежитю та відчуття "закладеного носу" (санорин, галазолін, ринозолін тощо).

У таких спосіб застарілий препарат, ефективність якого залишається недоведеною, може підвищувати сприйнятливість до грипу, руйнуючи природний захист, який створює зволожений слизом епітелій.

Словосполучення "стимулює імунітет" можуть вважати таким собі медичним популізмом, розрахованим на довірливого споживача, який думає, що стимуляція імунної системи зі стовідсотковою гарантією вбереже організм від підступної інфекції.

Насправді імунна система надзвичайно складна, її неможливо швидко зрушити без неприємних побічних наслідків. Тому коли якийсь засіб проголошують ефективним, безпечним та зі швидкою дією одночасно, це повинно викликати здорову настороженість.

ВООЗ рекомендує як єдиний надійний засіб для профілактики грипу вакцинацію. Щоб знизити ризик захворювання не вакцинованим, слід триматися на відстані від людей, що мають вигляд нездорових; не торкатися руками носа, губ, очей, обличчя; регулярно мити руки; прикривати обличчя під час кашлю та чхання одноразовою серветкою або згином ліктя; за підозри на захворювання залишатися вдома і викликати лікаря, щоб не наражати себе та інших на небезпеку.

Проти грипу існують ліки, ефективність яких доведена, але вони мають протипокази та побічні дії. Тому рекомендовані ВООЗ препарати призначаються лікарем за умови тяжкого перебігу хвороби.

Якщо ви придбали в аптеці без рецепту "щось від грипу, застуди та ГРВІ", то точно можна сказати, що це "щось" в кращому разі не допоможе, а в гіршому – може зашкодити здоров'ю.

Автор: Оксана Чередник

Джерело: Куншт