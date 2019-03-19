Від яких дієтичних продуктів потрібно відмовитися

Дієтична їжа, знежирені продукти. Ці товари можна побачити у магазинах та супермаркетах. Та чи справді таке харчування допоможе схуднути?

Лікар-дієтолог Катерина Павлова зазначає, що коли ми бачимо написи 0% жиру, без калорій, просто сходимо з розуму і тягнемося за цією продукцією неусвідомлено.

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"Дієта — це модно", всі "сидять на дієті" і схиблені на своєму раціоні. Але іноді це виходить боком. Адже не всі "дієтичні" продукти так корисні, як того хотілося б.

Які дієтичні продукти не варто купувати

1. Молочну продукцію 0% жирності. У ній немає сенсу, кальцій не засвоюється без жирів

2. Фруктозу (все що в відділі для діабетиків з фруктозою). Шкідлива для всього організму, викликає ожиріння печінки

3. Соки-фреші з солодких фруктів. Це так само, бо там міститься велика кількість фруктози.



Які дієтичні продукти не варто купувати

4. Пластівці на сніданок фітнес. Найчастіше у їх складі є цукор, тому великої користі вони не приносять.

5. Хліб з висівками. Зазвичай це звичайний білий хліб, висівки там грають невелику роль. Найкраще обрати цільнозерновий хліб.

6. "Легкий" майонез. Такі продукти часто містять рослинні гідрогенізовані жири замість звичайних

7. Хлібці (крім цільнозернових). У більшості хлібці містять звичайну муку.

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