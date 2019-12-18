Від якого алкоголю найшвидше п'яніють

Співробітник Брайтонського університету Хел Сосабовскі провів дослідження і з'ясував, що портвейн і херес п'янять людину швидше за все.

Своїми спостереженнями вчений поділився на радіостанції BBC Radio Five. Чи було дослідження підтверджено емпірично, не уточнюється, пише The Telegraph.

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Як проходило дослідження?

Собасовкі склав алкогольну шкалу від легких напоїв до важких: з пивом на одному кінці й віскі на іншому. Він сказав, що за допомогою пива, очевидно, не вийде сп'яніти досить швидко – доведеться пити занадто багато.

За допомогою віскі, за його словами, сп'яніти можна набагато швидше, але 40-градусний напій буде обпалювати шлунок, тому багато його випити не вийде.



Віскі важко напитись, бо воно обпікає шлунок \ unsplash.com

Результати дослідження

А посередині знаходиться херес і портвейн – оптимальний спосіб швидко напитися. У цих напоях міститься 20% алкоголю, і вони швидко засвоюються. Він також порадив пити ігристі вина, оскільки газовані напої – наприклад, просеко або шампанське – швидше "дають в голову".

Хоча херес і портвейн – "оптимальні" напої, щоб напитися, з ними потрібно бути обережними, попередив Сосабовскі. За його словами, від них буває найважче похмілля. Всім, хто боїться головного болю зранку, вчений порадив пити горілку. А найпростіший спосіб уникнути похмілля – зовсім не пити.

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