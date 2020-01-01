Від якого алкоголю п'яніють найшвидше: рейтинг

Вибір алкогольного напою перед новорічними святами досить актуальне питання. Звісно, шампанське – це незмінно "святковий напій", хтось його любить, хтось символічно підіймає келих та не відчуває особливої любові до "бульбашкового напою".

Професор з Університету Брайтона Хел Сосабовскі розповів BBC Radio Five Live, якими напоями найлегше напитися і які з них створюють найбільше проблем наступного ранку.

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Головний визначальний фактор того, як ви себе почуватимете наступного ранку — міцність напою.

Зокрема, пиво містить приблизно 5% спирту. Щоб напитися, його потрібно випити багато.

Найбільш "тяжкий" напій — віскі, у ньому 40% міцності. Тому він спричиняє печіння у шлунку. Випити багато віскі не так і просто.

Висока ймовірність напитися, якщо у вашому келиху херес або портвейн. Їхня міцність приблизно 20%, тому коли в келиху пусто – ви, скоріш за все, візьмете ще.

Газованого алкоголю на кшталт просеко чи шампанського теж можна перебрати, адже такі напої хочеться пити швидше. Тому дію першого келиха можна відчути вже за 30–40 секунд.



Шампанське п'янить дуже швидко/ФотоUnsplash

Хел Сосабовскі розвіяв міф про те, що склянка води між келихами алкоголю здатна захистити від похмілля. Втім, вода оберігає від зневоднення, яке спричиняють спиртні напої. Тому перед сном добре випити велику склянку води.

А щоб не страждати від похмілля, експерт порадив пити горілку або геть відмовитися від алкоголю.