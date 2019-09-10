Від якого стресу ми набираємо вагу, а від якого зникає апетит – пояснили різницю

Виявляється, стрес буває різним, а тому й реакції організму на нього – теж відрізняються. Варто знати, в чому ж полягає різниця, аби знизити згубний вплив будь-якого з них.

Інколи, коли стається в житті щось неприємне, нам хочеться втішити себе чимось смачним – шоколадним тістечком чи чашкою какао, а іноді навпаки – ловимо себе на думці, що не їли весь день. Що викликає такі різні реакції організму на стрес – пояснили фахівці.

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Стрес буває різний

Гострий стрес – вид стресу, пов'язаний з раптовою подією, потрясінням. Сигнал голоду не надходить в мозок, поки не вирішиться першочергова проблема: зберегти життя, пережити біль. Це короткочасний стрес, на боротьбу з яким організм кидає всі сили і ресурси. А їжа стає другорядним завданням, тому ми не відчуваємо голод і, можливо, забуваємо про прийом їжі на час.

Фоновий – помірний стрес, саме він викликає у нас бажання "заїсти" цей стан, адже прийом їжі асоціюється у нашому мозку з почуттям безпеки, тому покращити настрій смачною їжею для нас так легко.

Наш мозок, вловлює цей зв'язок одного разу та звертається до нього знову і знову, при найменшому стресі.

Фоновий стрес може перерости в хронічний, наприклад у вас є певні тривоги, переживання, з якими ви зіштовхуєтесь регулярно. У зв’язку з цим, поступово формується почуття незахищеності.

Відчуваючи його, людина може переїдати постійно.

Аби позбавитись нервового переїдання, необхідно знайти джерело стресу. Це можуть бути: негаразди на роботі, токсичні колеги, фінансові труднощі, відсутність самореалізації.

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Будь-який вид стресу викликає стрибок кортизолу – гормону стресу

Навіть тоді, коли ми переживаємо не реальні події, а прокручуємо болісні і неприємні ситуації у себе в голові, рівень кортизолу зростає. А високий рівень кортизолу піднімає рівень глюкози в крові.

Це відбувається тому, що для боротьби зі стресом нам потрібна енергія. Але через те, що в сучасному світі не так часто доводиться тікати від хижака, ми переносимо наш стрес сидячи, і часто з шоколадним батончиком або келихом вина. Як наслідок – втрата калорій дорівнює нулю, енергія не витрачається за призначенням, і їжа засвоюється в жирові відкладення. Тільки від хронічного стресу можна помітити на вагах плюс три-чотири кілограми за місяць.

Для боротьби з будь-яким з видів стресу варто знайти свій спосіб заспокоєння.

Медитація

Тайське дослідження, в ході якого всі учасники медитували щодня протягом 6 тижнів, довело зменшення рівня кортизолу. В середньому рівень кортизолу зменшився на 20%, в той час як у тих, хто не медитував, продовжував зростати.

Варто спробувати медитувати навіть, якщо ця ідея не є вам близькою.



Часто медитацію критикують ті, хто ніколи не пробував медитувати

Вечір з другом

Близькі люди – найкращі ліки від будь-яких негараздів. Проведіть час весело – прогуляйтесь в досі невідомому місці, загубіться вуличками, смійтеся від душі і забудьте про усі проблеми.

Насолода

Ми переживаємо стрес не лише психологічно, а й фізично. Дайте своєму тілу можливість розслабитись, але зробіть це правильно – не поспішайте сідати на диван, займіться тим, що любите. Любите танцювати – танцюйте, любите вечірні пробіжки – пробіжіться, якщо до душі масаж – подаруйте собі таку можливість.

Відмежуватись повністю від стресів не вийде, а от змінити своє ставлення до них – цілком!