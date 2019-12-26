Відбілювальний крем для шкіри прикував жінку до лікарняного ліжка

Відбілювальний крем, яким користувалась жінка, містив метилртуть. Його тривале використання завдало серйозної шкоди нервовій системі.

Минуло кілька тижнів після госпіталізації, а пацієнтка досі потребує постійного живлення через трубку. Вона не може говорити та навіть піклуватися про себе, повідомляє MedlinePlus.

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Крем містив форму органічної ртуті під назвою метилртуть. Це перший відомий випадок отруєння метилртуттю в Сполучених Штатах за останні 50 років.

Більшість відбілювальних кремів навмисно зіпсовані неорганічною ртуттю. Але в цьому випадку пацієнтка використовувала продукт з органічною ртуттю, яка ще більш токсична,

– розповів доктор Пол Бланк.

За його словами, органічна ртуть може завдати серйозної шкоди центральній нервовій системі. Окрім того, після закінчення використання токсичного препарату стан людини може погіршитися.

Жінка вперше звернулася за медичною допомогою, поскаржившись на мимовільні м'язові рухи та слабкість у плечах та руках. Після двох тижнів амбулаторного лікування, вона була госпіталізована з такими симптомами, як: погіршення зору, нестійка хода і труднощі з вимовою. Аналізи крові та сечі підтвердили отруєння ртуттю.

Її сім'я розповіла лікарям, що пацієнтка використовувала відбілювальні креми для шкіри двічі на день впродовж семи років. Й аналіз косметичного засобу підтвердив наявність метилртуті.

Постраждала пройшла курс хелатотерапії (виведення тяжких металів з організму), але її стан не покращився.

Доктор Крейг Смоллін, з відділу невідкладної допомоги UCSF, назвав декілька правил, завдяки яким споживачі мають більше шансів себе захистити:

Під час покупки кремів, переконайтеся, що під кришкою є захисна плівка.

Купуйте креми у відомих магазинах і уникайте використання кремів з етикетками ручної роботи або без етикеток.

Інгредієнти повинні бути вказані, а вказівки та попередження обов'язково повинні бути англійською мовою.

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