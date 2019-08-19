Відбілює зуби і не тільки: зруйнували міфи про зубну пасту

На що тільки не підуть виробники продукції, щоб зробити її конкурентоспроможною. До прикладу, на зубних пастах часто пише, що вони відбілюють зуби, а паст зі фтором краще остерігатися.

Стоматолог Юлія Селютіна спростувала найпоширеніші твердження про зубну пасту, у які ми досі віримо.

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Міф 1. Паста відбілює зуби

Ні, вона всього лише може освітлити їх шляхом механічного видалення нальоту.

Міф 2. Пасти потрібно якомога більше

Він, ймовірно, з'явився після реклами, де пасту видавлювали по всій довжині щетини зубної щітки. Це всього-на-всього маркетинг, щоб паста швидше закінчувалася і щоб купували нову.

Насправді дорослій людині вистачає всього розміром з горошинку.

Міф 3. Паста повинна пінитися

Піна ніяк не впливає на очищувальні властивості зубної пасти.

Саме піноутворення досягається шляхом додавання ПАР (лаурилсульфат натрію) – він є у всіх дорослих пастах.

А ось з дитячими пастами потрібно бути уважнішими, тому що лаурилсульфат натрію не можна ковтати, і він може викликати алергічні реакції на ніжній слизовій дитини.

Міф 4. М'ятна паста чистить краще

Ні, м'ятний ароматизатор в пасті всього лише для свіжості.

Показником кращого очищення буде відсутність нальоту.

Міф 5. Користуватися краще тільки натуральними зубними пастами

Ні, рослинні компоненти в пасті добре впливають при запаленні ясен, а ось від карієсу не захистять.

Вибирайте пасту з мінімумом небезпечної «хімії» і максимумом корисних речовин, наприклад, ксилітом, сполуками кальцію і фтору.

Міф 6. Паста зі фтором — отрута

Зубні пасти не місять фтор у чистому вигляді, а ось його сполуки дуже навіть корисні для протидії карієсу.

Вони можуть бути різними, наприклад, амінофторид (працює краще за всіх), монофторфосфат або фторид натрію (чистити такою пастою потрібно не менше 3 хвилин).

Міф 7. Кольорові смужки на тюбику вказують на безпечність складу

Зелена – це екоорганік, а чорна і червона – отрута. Насправді ж, це маркер обладнання, яке запаює тюбик на виробництві.

Колір смужки залежить від дизайну упаковки — зазвичай її роблять контрастного кольору. Тому краще уважно вивчати склад.



Колір смужки залежить від дизайну упаковки, а не від безпечності складу

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