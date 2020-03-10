Відчуття, як у фільмі "Я – легенда": жителька Риму про карантин в Італії через коронавірус

З 10 березня на всій території Італії почав діяти карантин через стрімке поширення нового виду коронавірусу. Про те, що змінилося у країні, розповіла журналістам 24 каналу жителька Риму Елізабетта Бруно.

За словами Елізабетти Бруно, за день до оголошення карантину у країні вона працювала в офісі в рукавичках і масці, як і решта колег. Однак до вечора усе змінилося. Італійцям сказали не виходити з дому.

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Якщо необхідно вийти з дому, їм необхідно заповнити бланк, у якому люди вказують інформацію, куди і навіщо вони їдуть.

З міста, за словами жінки, можна виїжджати лише у тому випадку, якщо в інших містах є родичі і їм потрібна допомога.

На вулицях немає практично нікого. Ніхто поки не контролює, хто і куди їде, але з кільцевої дороги (автомагістраль) виїжджати без дозволу не можна,

– сказала Бруно.



З 10 березня в Італії оголоcили карантин через коронавірус: Фото: Getty Images

Бланки для виходу з дому можна скачати в інтернеті і заповнити: ім'я прізвище, адреса, звідки людина їде, куди і яка мета.

"Виїжджати можна або по роботі, тоді дзвонять твоєму шефу і перевіряють, або через родичів які потребують допомоги. Багато магазинів закриті… Позавчора вранці я снідала в барі, зараз бари відкриті, але порожні!" – додала вона.



Громадський транспорт в Італії їздить за розкладом / Ілюстративне фото: Getty Images

Італійка також розповіла, що у супермаркет пускають групами і обов'язково в рукавичках.

"Велика група чи ні залежить від того, чи великий супермаркет. Багато чого в супермаркеті немає, так як багато постачальників з півночі Італії. Люди скуповують все про всяк випадок. Контроль температури ніде не бачила поки. Громадський транспорт спокійно їздить" – поділилася Елізабетта і зізналася, що відчуття, ніби вона у фільмі "Я – легенда".

Якщо ти чхаєш люди від тебе шарахаються і втікають. Думки людей діляться на "ми всі помремо" або "це все фігня". З рекомендацій, які повторюють в новинах – кажуть, мити руки, мити все, до чого доторкаєшся, і триматися за метр від всіх інших,

– сказала жінка з Риму.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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