Відеоігри не роблять дітей агресивними, – вчені

Британські науковці з Оксфордського університету прийшли до висновку, що відеоігри не сприяють розвитку жорстокості та агресивності у дітей у реальному житті.

У дослідженні взяли участь тисяча британських підлітків 14-ти і 15-ти років, пише Times.

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Кожний підліток розповів, як часто він користується комп’ютером останній місяць та про агресію у своїй поведінці. Про агресивну поведінку дітей також опитали батьків дітей.

Дослідники використали класифікацію жорстокості у відеоіграх, прийняту в США і ЄС, щоб виявити зв'язок між жорстокістю в грі, часом, який діти проводять за нею, і їхніми проявами жорстокості в реальному житті.

Вчені не знайшли жодного зв’язку. Тобто, якщо якому-небудь підлітку подобається чавити перехожих в іграх чи зносити їм голову , це не відіб’ється на агресивності дитини у реальному житті.



Відеоігри не роблять дітей агресивними

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