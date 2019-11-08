Види кашлю: який найнебезпечніший та як лікувати

Кашель нерідко ускладнює перебіг гострих респіраторних інфекцій та часто затримується в організмі навіть після перемоги над основним захворюванням.

У нормі кашель – це захисний рефлекс організму, він є ключовим процесом активного очищення дихальних шляхів від запального субстрату.

Читайте також: Чому виникає хронічний кашель

При ГРВІ, в залежності від причини виникнення, кашель може бути сухим (непродуктивним) і вологим (продуктивним, що супроводжується відділенням мокротиння).

Види кашлю

Сухий кашель – це наслідок подразнення кашльових рецепторів, розташованих в трахеї, горла, в місці поділу бронхів, в придаткових пазухах носа, при впливі на які подразника (збудників ГРВІ) починаються позиви до кашлю і власне сам кашель.

Вологий кашель, який супроводжує більшість інфекційних захворювань ЛОР-органів, – це результат необхідності видалення надлишків секрету з дихальних шляхів і прямий шлях до завершення хвороби.

Який кашель є найбільш небезпечним і чому?

Як не дивно, але саме сухий кашель є найбільш небезпечним для організму і вимагає пильної уваги. Часто цей симптом виникає в поєднанні з закладенням носа, болем в горлі, головним болем, підвищенням температури тіла, задишкою, втратою апетиту, нудотою.

При сухому кашлі в стінках дихальних шляхів підтримується постійний запальний процес. Ось чому сухий кашель завжди намагаються перевести у вологий, що сприяє очищенню бронхів і одужання.



Лікування кашлю може призначати тільки лікар

Як правильно лікувати кашель?

Для лікування сухого кашлю використовують протизапальні, протикашльові препарати, що діють на кашльовий центр. Вологий кашель вимагає застосування засобів, що поліпшують розрідження бронхіального слизу, що полегшують відділення патологічно зміненого бронхіального вмісту, які запобігають застою слизу і поліпшують очищення дихальних шляхів (муколітичних і відхаркувальних препаратів).

Отже, питання про необхідність і раціональний вибір протикашльового лікування має вирішувати лікар. Більш того, правильний вибір терапії завжди заснований на хорошому знанні механізмів дії препаратів з протикашльовим ефектом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.