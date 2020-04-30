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Видихати зарано: Ляшко пояснив, чи готова Україна до виходу з карантину

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Коли Україна буде готова вийти з карантину
Коли Україна буде готова вийти з карантину / Getty Images

Україна змогла уникнути пікового стрибка захворюваності на COVID-19 і вже вийшла на плато, яке буде розтягнутим у часі. Однак говорити про різкий вихід з карантину – зарано.

Передчасний вихід може призвести до погіршення ситуації. Про це в коментарі 24 каналу у програмі "Що це було" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

До теми Ляшко: Україна уникнула піку COVID-19, однак плато буде значно довшим, ніж у країнах ЄС

"Головне – що ми не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Тобто в нас не було значного стрибка хворих, коли б всі ліжка були заповнені, і не було куди госпіталізувати людей. Сьогодні ми кажемо, що перебуваємо на такому плато, коли вже більш ніж 10 днів коливання кількості випадків хворих на коронавірус в діапазоні від 400 до 600", – пояснив головний лікар.

Він додав, що це і було метою – вийти на плато і розтягнути його в часі для того, щоб система охорони здоров'я справилася з викликом пандемії.

Ні в якому разі не потрібно видихати. Ми не скасували карантин. Ми вийшли на плато і не допустили сплеску. Але ми ніде, в жодному інтерв'ю, жодним рішенням уряду чи МОЗ не показали, що зараз потрібно відступати і виходити передчасно з карантину,
– наголосив Ляшко.

Він підкреслив, що важливо не лише вчасно зайти в карантин, що Україні вдалося зробити, а і вчасно вийти з нього.

"Тому треба шукати золоту середину між економічними наслідками і епідеміологічними. Коли ви рахуєте збитки, які заподіяв карантин для економіки, я б хотів, щоб ви рахували, які можуть бути збитки від кількості хворих і летальних наслідків для цієї ж економіки. Уряд презентує поетапний вихід з карантину та анонсував його на 11 травня. То чому нам не почекати ще 2 тижні і вийти так, як це було передбачено і з ефективним впровадженням протиепідемічних засобів для тих, хто буде відкриватися першим? Це нам дозволить утримувати ситуацію на належному рівні", – підсумував Ляшко.

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Скільки українців захворіли на коронавірус COVID-19

  • Станом на 30 квітня в Україні підтвердили 10 406 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 540 нових випадків інфікування.
  • В Україні підтвердили 261 летальний випадок, за останню добу – 11.
  • Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували у Тернопільській і Чернівецькій областях та у Києві.

Важливість карантину
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

Автор: Артем Овдієнко, Катерина Козачинська
Теги: Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я
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