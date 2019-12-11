"Відкладення солі" та "вилітаючі диски": Супрун розповіла правду про біль в спині

Існує чотири типу болю в спині. 90% випадків болю у спині мають механічний характер, зокрема відчуття болю залежить від певного положення чи рухів. Спина може боліти внаслідок недостатньої фізичної активності, зайвої ваги та через шкідливі звички. Чомусь в Україні досі існує величезна кількість міфів та непідтверджених фактів щодо болю у спині.

Уляна Супрун розповіла, що лише в 1-2% випадків біль у спині свідчить про серйозної проблеми зі здоров’ям. Також колишня міністерка порадила найкращі способи боротьби з болем у спині.

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Типи болю у спині

1-ий тип. Біль відчувається в попереку, може віддавати в нозі, проте не нижче коліна. Посилюється в сидячому положенні чи при нахилі тулуба вперед. 60-70% болю в попереку саме такого типу. Ймовірно, джерелом такого болю є міжхребцевий диск.

2-ий тип. Відчувається в нижній частині спини, теж з відчуттями болю в нозі нижче коліна. Біль проходить при нахилі вперед, посилюється при прогині в попереку, при тривалому стоянні чи ходьбі. Джерело болю: задні структури хребта – міжхребцеві суглоби.

3-ий тип. Біль домінує сильніше в нозі ніж у попереку. Постійного характеру та посилюється при згинанні в попереку чи в положенні сидячи. Якщо, при цьому у вас відчувається слабкість в ногах і відчуття оніміння, проблеми із сечовипусканням – зверніться до лікаря.

4-ий тип. Біль сильніше відчувається у ногах та може супроводжуватися важкістю, онімінням, слабкістю в ногах. Біль переміжний та виникає переважно при ходьбі. Має властивість проходити при нахилі вперед чи у положенні сидячи. Причиною може бути стеноз хребетного каналу.



Існує чотири типи болю в спині, лише у 1-2% він свідчить про серйозну патологію

Як подолати біль у спині

Найкраще рішення для подолання болю у спині – зміцнення її м'язів.

Фізичні навантаження, зміцнення м'язів кору, вправи на розтягнення, тренування м'язів спини — ефективні способи тримати спину в порядку.

Зокрема, м'язи спини утримують хребет, саме від стану м'язів залежить стан спини та правильний розподіл навантажень між хребцями.

Наступним кроком після зупинки больового синдрому, буде зміцнення та збільшення рухливості м'язів хребта, а тоді – варто поліпшити загальну фізичну форму.

Однак, будьте обережні та уникайте положень, які можуть додатково навантажувати м'язи спини чи підвищувати тиск у міжхребцевих дисках. Адже такі дії будуть лише посилювати біль у попереку.



Вправи на розтягнення підтримають спину в тонусі

Що спричиняє біль у спині

Нестача сну, сидячий малорухливий спосіб життя, куріння — збільшують ризики болю у спині.

До речі, практика МРТ при відчутті дискомфорт у спині, в більшості випадків не є виправданою.

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МРТ слід призначати, коли пацієнт має ознаки серйозної патології хребта чи виражений неврологічний дефіцит — такі випадки становлять близько 1-2% від усіх випадків болю в спині.

В інших випадках — це 98-99% людей, що звертаються до лікаря з проблемою болю у спині, МРТ призначати марно.

До того ж, надмірне призначення МРТ небезпечне. Адже необґрунтовані показання до МРТ хребта і невірне трактування отриманих результатів можуть призвести до лікування "результатів МРТ", а не справжньої проблеми. Як наслідок, призначення непотрібних, дорогих препаратів та процедур, а інколи навіть хірургічного втручання.



Насправді жодні солі не відкладаються у хребті

Міфи про біль в спині

Не всі грижі в міжхребцевих дисках потрібно оперувати. Доказова медицина свідчить, що більшість гриж дисків поперекового відділу хребта зникають самі по собі. Бо це природний процес в організмі людини

Так само невірні уявлення в українців і щодо дисків у хребті.

Зокрема, диски у хребті не можуть вилетіти чи змістися. І точно не слід та й неможливо вставити їх на місце. Річ у тім, що будова нашого скелету виключає таку можливість. Відтак, діагнозу "вилітаючий диск" не існує.

Хребці також не можуть зміщуватися. Цього не може статися ані внаслідок невдалих рухів, ані надмірної фізичної активності. Для того, щоб хребець змістився, повинна порушитися цілісність хребта.

А якщо це вже сталося, проблемі не зарадиш візитом до мануального терапевта.

Існує ще один міф — про те, що у хребті відкладаються солі.

На цьому міфі побудована практика "вимивання", "розбивання" чи "розчинення" солі задля лікування болю у спині. Однак "відкладенням солей" помилково називають видимі на рентгені шиповидні та дзьобовидні вирости на хребцях, що з'являються у багатьох людей з віком.

Якщо ваш лікар пропонує вам скористатись недоказовими методами лікування — серйозно задумайтесь над тим, аби його змінити.