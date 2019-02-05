Відкрили нову відмінність жіночого мозку від чоловічого

Вчені порівняли когнітивні здібності чоловіків і жінок одного віку і з'ясували, що жіночий мозок зберігається краще.

Відкриття може пояснити, чому жінки з роками зберігають когнітивні здібності краще за чоловіків. Це підтверджують тести на пам'ять, аргументацію і рішення задач серед літніх людей, пишет Medical Xpress.

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Щоб вивчити, чим відрізняються процеси старіння у чоловіків і жінок, дослідники запросили 205 добровольців: 121 жінку і 84 чоловіків у віці від 20 до 82 років. Вони пройшли необхідні тести, що визначають рівень глюкози і кисню в мозку. "Паливом" мозку в будь-якому віці служить глюкоза.

Дані про вік і стан мозку чоловіків завантажили в нейромережу, щоб алгоритм знайшов зв'язок між двома параметрами. Потім вчені задали комп'ютеру протилежне завдання: з'ясувати вік жінок, спираючись на показники метаболізму мозку. Виявилося, мозок жінки в середньому на 3,8 роки молодший біологічного віку.



Чоловічий мозок швидше старішає//pixabay.com

Для чистоти експерименту ту ж операцію виконали навпаки: в нейромережу завантажили дані про вік і метаболізм мозку жінок, а потім за створеною моделю визначили вік чоловіків. З'ясувалося, що мозок в середньому на 2,4 роки старший біологічного віку чоловіків.

Відмінності в метаболізмі мозку спостерігалися навіть у молодих людей – трохи старших 20 років.

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