Влітку 2020 року дитячі табори можуть не працювати через пандемію коронавірусу. Сам прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підтримує відкриття таборів цьогоріч, але поки що очікує на дані від МОЗ.

В уряді очікують на вказівки МОЗ, аби ухвалити остаточне рішення щодо відкриття дитячих таборів у цьому році, повідомляє 24 канал.

До теми МОЗ хоче посилити карантин через зростання кількості хворих на COVID-19

Під час пресконференції Шмигаль заявив, що сам виступає проти відкриття таборів у цьому році, адже діти можуть підхопити вірус та буквально "привезти" його до себе додому, заразивши своїх родичів.

Ця дискусія складна. Оздоровлення в дитячих таборах – це понад мільйон дітей, які можуть переносити хворобу у свої сім'ї. Замість оздоровлення вони будуть хворіти. Моя особиста позиція, як батька, як громадянина – я маю великі сумніви в доцільності відкриття дитячих таборів в цьому році,

– сказав Шмигаль.

Голова уряду додав, що остаточне рішення Кабмін прийматиме під час засідання. За його словами, якщо МОЗ покажуть свої розрахунки та зможуть переконати Кабінет міністрів на відкриття дитячих таборів, то, можливо, це трапиться. Але сам прем'єр підкреслив, що вкрай насторожено ставиться до цього процесу в найближчі місяці.

Зазначимо, що нині в Україні зареєстрували рекордну кількість нових хворих на коронавірус – за добу хворобу виявили у 689 людей. Це найвищий показник від початку пандемії.

Через те, що захворюваність в країні знову почала зростати, міністр охорони здоров'я Степанов, ймовірно, пропонуватиме знову посилити карантинні обмеження.

Послаблення карантину з 10 червня / Інфографіка 24 каналу